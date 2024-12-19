الخميس 19 ديسمبر 2024
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طريقة عمل كيكة الشوكولاتة السحرية بأقل التكاليف

كيكة الشوكولاتة
كيكة الشوكولاتة

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة السحرية، من أصناف الكيكة سهلة التحضير، كما أن طعمها سيبهر أطفالك، وجميع أفراد العائلة، كما أنها ستوفر في الميزانية بشكل كبير.

مكونات كيكة الشوكولاتة بسيطة، وموجودة في كل مطبخ، كذلك طريقة عمل كيكة الشوكولاتة السحرية سريعة ولا تتطلب وقتًا ولا مجهود.
 

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة السحرية
 

تقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل كيكة الشوكولاتة السحرية، لكل عشاق كيكة الشوكولاتة، فهي لذيذة ومميزة، وسهلة التحضير.

مدة التحضير: ١٠ دقيقة
مدة الطهي: ٦٠ دقيقة
يكفي لـ٨ اشخاص

 

مكونات عمل كيكة الشوكولاتة السحرية
 

٤ بيض
٣/٤ كوب سكر
ملعقة كبيرة ماء
٨ ملاعق كبيرة زبدة، مذابة
رشة ملح
ملعقة صغيرة فانيلا
٦ ملاعق كبيرة كاكاو
٦ ملاعق كبيرة + ملعقة صغيرة ونصف دقيق
كوبين حليب دافئ
ملعقة صغيرة خل

 

طريقة تحضير الكيكة السحرية بالشوكولاتة:

يفصل الصفار عن البياض.
يخفق صفار البيض مع السكر والماء الى ان يتجانس الخليط.
تضاف الزبدة المذابة، الفانيلا ورشة الملح ويستمر الخفق.
يخلط الكاكاو مع الدقيق في وعاء ثم يضاف للخليط ويخفق.
يضاف الحليب الدافئ ويقلب المزيج برفق.
يخفق بياض البيض مع الخل إلى أن يصبح مثل المورانج، تؤخذ ملعقتان من المورانج إلى خليط الكاكاو ويقلب برفق.
يضاف خليط الكاكاو لباقي البيض المخفوق ويقلب ليتجانس.
يسكب الخليط في قالب مدهون بقليل من الزيت.
تخبز الكيكة إلى أن يصبح السطح ناضجا مدة ساعة تقريبا في فرن متوسط الحرارة ومسخن مسبقا ثم تترك لتبرد تماما قبل التقطيع.

 

أهم عوامل وخطوات نجاح الكيكة 

كيكة شوكولاتة
كيكة شوكولاتة



تقدم الشيف ريمو خبيرة الطهي، في السطور التالية، أهم عوامل وكل أسرار نجاح الكيكة.

- قومي بخلط المواد الأساسية لتحضير أي نوع من الكعك، وهي البيض والسكر أولا ثم الزبدة، أي سوائل ثم اضيفي النواشف.
- لابد أن يكون البيض والحليب والزبدة بدرجة حرارة الغرفة.
- استخدمي "المنخل" دائما لنخل الدقيق حتى تحصلين على نتيجة رائعة، لأن نخل الدقيق يساعد دائما على نفخ وزيادة حجم الكيك، والتخلص من التكتلات.
- لا تخفقي البيض مرة أخرى عند إضافة المواد الجافة بل استخدمي ملعقة خاصة للخلط.
- استخدمي صينية مناسبة لكمية الكعك.
- اشعلي الفرن قبل إدخال الكيكة بـ15 دقيقة، حتى تتوزع الحرارة فيه
- لا تفتحي الفرن مطلقا قبل نضج الكعك لأنها حتما ستفسد.. وفي الأخير ستحصلين على وجه هابط للكعكة.
- إذا احترق منك سطح الكيكة يمكنك إزالة السطح المحروق بواسطة سكينة، ورش بعض السكر على الكيكة، وإعادتها في الفرن وإشعال الشوايه لثوان، وستحصلين على سطح جديد.
- للحصول على أفضل حجم للكعك يجب حفظ المقادير في حرارة الغرفة مع تحضير الكعك في صينية الفرن الوسطى
- لا تقلقي إذا وجدتِ أن خليط الزبدة والبيض والسكر متكتلًا، لأنه سيعود إلى طبيعته عند أضافة الدقيق.
- للحفاظ على الدقيق لمدة أطول احتفظي به في وعاء نظيف محكم الإغلاق في مكان بارد وجاف، ويمكن الحفاظ على الدقيق الأبيض لمدة سنة تقريبًا والدقيق الكامل لمدة 6 أشهر تقريبًا، وإذا رغبت بالاحتفاظ بالدقيق لوقت أطول خزّنيه في وعاء محكم الإغلاق داخل الثلاجة.

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أهم أسباب هبوط الكيكة في الفرن:

 

- أن درجة حرارة الفرن ليست هي المذكورة بالوصفة
- أنك تفتحي باب الفرن على الكيك قبل تمام نضجه
- أن تكون كمية الدقيق المستخدمة ليست هي المطلوبة، وتحذرك نيللي من الضغط على معيار الدقيق بيديك أثناء معايرته، فهذا سيقلل من كمية الدقيق.
 

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