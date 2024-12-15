الأحد 15 ديسمبر 2024
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طريقة عمل الكيكة بالليمون وكرات جوز الهند

كيكة الليمون بكرات
كيكة الليمون بكرات جوز الهند

طريقة عمل الكيكة بالليمون وكرات جوز الهند، من طرق عمل الكيكة غير التقليدية، التي يمكنك صنعها لأفراد أسرتك كتحلية مميزة، لتقديمها لهم في المساء، مع مشروبهم المفضل، كما يمكنك تقديمها لضيوفك ايضا، فهي سريعة التحضير وسهلة.

وتقدم الشيف نشوة منصور، خبيرة الطهي، طريقة عمل الكيكة بالليمون وكرات جوز الهند، وصفة مميزة وغير تقليدية للكيك.

طريقة عمل الكيكة، حلوى منزلية لذيذة وسريعة التحضير

طريقة عمل الكيكة السريعة، لذيذة وموفرة وسهلة التحضير

مقادير عمل الكيكة بالليمون:
 

مقادير عجينة الكيك:
كوب زبدة طرية (200 جرام/ أو سمنة باردة )
2 كوب سكر
رشة ملح
4 بيضات كبيرة الحجم بدرجة حرارة الغرفة (أو 5 وسط)
باكو بيكنج بودر (10 جرامات)
3 أكواب دقيق
كوب حليب سائل
ملعقة صغيرة بشر ليمون (أو برتقال)

 

مقادير كرات جوز الهند:
2 بياض بيضة
ربع ملعقة صغيرة كريم أوف تارتار (أو عصير ليمون أو خل)
1\8 ملعقة صغيرة ملح
نصف كوب سكر بودرة
2 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة
2 كوب جوز هند مبشور
2 ملعقة كبيرة دقيق

للزينة: أيسنج الليمون:
كوب إلا ربع سكر بودرة
ثلث كوب عصير ليمون فريش مصفى (أو عصير برتقال)
يمكن الاستغناء عن "الأيسنج" ونرش رشة سكر بودرة

 

طريقة عمل الكيكة بالليمون وكرات جوز الهند:
 

كيكة الليمون
كيكة الليمون

أولا نجهز كرات جوز الهند، بوضع البياض في بولة، ويخفق مع كريم أوف تارتار (أو عصير الليمون)، حتى يشكل قمم لينة، ثم نضيف السكر، تدريجيا، مع الخفق على سرعة عالية، ونضيف الفانيليا وجوز الهند والدقيق ونقلب، ثم نترك الخليط. (إذا كان الجو حارا يترك في الثلاجة).

نجهز الكيكة، ونسخن الفرن على 180 درجة، ونحضر قالب كيك كبير ويدهن بالزبدة.

نخفق الزبدة الطرية مع السكر ورشة الملح، حتى يصير خليطا هشا وكريميا.

نضيف البيض واحدة في كل مرة، ونخفق على سرعة متوسطة، حتى ننتهي من كمية البيض.

ننخل الدقيق مع البيكنج بودر، ونضيفه على سرعة بطيئة، بالتبادل مع الحليب حتى ننتهى من الكمية.

نضع بشر الليمون ونقلب، ثم نصب ثلث العجينة في قاع القالب.

نشكل خليط جوز الهند كرات بالملعقة، وترص في وسط الكيكة ونصب فوق الكرات بقية العجينة.

ندخل القالب الفرن الساخن، وتترك حتى تخبز نحو 50 أو 55 دقيقة، حتى تنضج.

نخرج الكيكة، ونخلط مكونات الايسنج معا جيدا، ويصب على الكيكة وهي ساخنة، ثم تترك حتى تبرد وتقطع وتقدم.

 

طريقة عمل الكيكة بالموز

كيكة بالموز
كيكة بالموز

وتقدم الشيف نشوة، طريقة أخرى جديدة ولذيذة لعمل الكيكة أيضًا، وهي طريقة عمل الكيكة بالموز، بدون بيض، وبرقائق الشيكولاتة.

 

مقادير عمل الكيكة بالموز:
كوب دقيق (115 جراما)
نصف كوب حليب سائل بدرجة حرارة الغرفة
ربع كوب زيت نوع جيد
نصف ملعقة صغيرة بيكربونات صوديوم
ملعقة صغيرة بيكنج بودر
ملعقة صغيرة فانيليا سائلة
ثلث كوب سكر بنى (أو عادى)
ملعقة صغيرة خل أبيض
ربع كوب رقائق شوكولاتة
2 ثمرة موز متوسطة مهروسة وتكون ناضجة.

 

طريقة عمل الكيكة بالموز:
أولا نسخن الفرن على 180 درجة، ثم نحضر صينية مقاس 20 أو قالب كيك وسط ويدهن بمادة دهنية، ولو صينية عادية تدهن وتبطن بورق زبدة.

ننخل الدقيق في بولة مع البيكنج بودر وبيكربونات الصوديوم والملح.

في بولة أخرى نهرس الموز، ونضع فوقة الزيت والحليب والخل والفانيليا والسكر، ونخلط حتى يذوب السكر تماما.

نضيف الدقيق ونقلب ثم رقائق الشوكولاتة، على المكونات السابقة، مع التقليب الجيد.

نصب العجينة في الصينية، ونساوى الوجه، ونرش القليل من رقائق شوكولاتة على الوجه، مع ملاحظة عدم غرزها في العجينة.

ندخل الصينية الفرن، وتترك لتخبز نحو 45 أو 50 دقيقة، أو حسب فرن كل شخص.

ونختبرها بوضع "خلة خشب" في وسط العجين، فإذا خرجت نظيفة،نخرج الكيكة ثم تترك حتى تهدأ.

تقلب، وهي تكون كيكة هشة وطرية، ثم تترك حتى تبرد ثم تقدم.

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