وزير العمل يُكرم موظفين بلغوا سن التقاعد من ديوان الوزارة والمديريات

قام وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بتكريم 18 موظفا من العاملين بالوزارة والمديريات ممن بلغوا سن التقاعد، من الديوان العام والمديريات، تقديرًا لجهودهم خلال فترة عملهم داخل الوزارة والمديريات وما قدموه لخدمة المواطنين والمجتمع خلال فترة خدمتهم.

وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة، وقدم الوزير جبران الشكر والتقدير للعاملين السابقين متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد والنجاح فى حياتهم العملية والشخصية القادمة..



وشملت قائمة المُكرمين الـ 18: وفاء عبدالتواب السيد دويب، وعيده كامل منصور عبد الخالق، ومحمود محمد أبو سريع، ومديحة شعبان إسماعيل، ومحمد محمود محمد شعراوي، وعادل حسن عفيفي، وجلال حسن عبد المنعم، وسعاد عبد المرضي عطية، وعثمان عبد الرسول عبد العزيز، ووليد علي عبد المقصود، وعادل حسني عبد ربه، وإيمان السيد محمد شحاتة، وليلى محمد مختار حسين، وعلى زكي أحمد علي، وأيمن مختار نيازى أحمد محمد، وسلوى مصطفى كمال، وإبراهيم سيد احمد ابوزيد، وفاطمة عبدالحميد موسى بركات..

وفي ختام الاحتفالية أهدت اللجنة النقابية للعاملين في الوزارة،هدية تذكارية إلى السيد وزير العمل محمد جبران عبارة عن "مُصحف شريف"..

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