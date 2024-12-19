يوم علمي للتدريب على التعامل مع حالات السموم المختلفة بالدقهلية (صور)

نظم فريق السموم بمديرية الشئون الصحية في محافظة الدقهلية يومًا علميًا للتدريب على كيفية التعامل مع حالات السموم المختلفة والبروتوكولات الحديثة المستخدمة فى العلاج.

يوم علمي للتدريب على كيفية التعامل مع حالات السموم المختلفة

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور تامر مدكور وكيل صحة الدقهلية والدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى، والدكتورة نجلاء فتحي مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة.

ضم التدريب نحو 60 من الأطباء وأخصائي التمريض والصيادلة

ضم التدريب نحو 60 من الأطباء وأخصائي التمريض والصيادلة الأوائل من مستشفيات السنبلاوين العام وشبراهور المركزى، وشبرا سندى والمقاطعة.

كيفية التعامل مع حالات التسمم بقرص الغلة والمبيدات الحشرية

تولى أعمال الدكتورة انتصار عبد المنعم نظمى مسئول ملف السموم حيث اشتمل على كيفية التعامل مع حالات التسمم بقرص الغلة والمبيدات الحشرية واللدغات علاوة على التسمم الغذائى والدوائى والتسمم بالمواد الكيميائية.

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