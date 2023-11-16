المبيدات الحشرية تهدد القدرة الإنجابية للرجال

كشفت مراجعة حديثة لبيانات 25 دراسة أن التعرض للمبيدات الحشرية بقوة يرتبط بانخفاض تركيزات الحيوانات المنوية لدى الرجال.

وأكد البحث أن هناك فئتين من المبيدات الحشرية يتم استخدامهما على نطاق واسع، هما: الفوسفات العضوي وكربامات الميثيل.

تأثير المبيدات الحشرية

وأوضحت الباحثة لورين إليس من جامعة نورث إيسترن: "أن فهم كيفية تأثير المبيدات الحشرية على تركيز الحيوانات المنوية لدى البشر أمر بالغ الأهمية، نظرًا لوجودها في كل مكان في البيئة والمخاطر الإنجابية الموثقة".

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وشملت بيانات الدراسات الـ 25 فترة 50 عامًا من استخدام المبيدات الحشرية وتأثيراتها، ونُشر البحث في دورية "إنفيرومنتال هيلث".

مصدر قلق للصحة العامة

ولفتت الدراسة إلى أن "المبيدات الحشرية هي مصدر قلق للصحة العامة، وجميع الرجال قد يتعرضون لها من خلال استهلاك الأغذية والمياه الملوثة".

ونصحت النتائج الرجال الذين يعملون مع المبيدات الحشرية بارتداء ملابس واقية، وتجنب ملامسة الجلد، لحماية القدرة الإنجابية لديهم.