زراعة 765 شجرة بكورنيش أرمنت في الأقصر

شن مجلس مدينة أرمنت بالبر الغربي لمحافظة الأقصر حملة لرفع الإشغالات عن الطريق العام بمنطقة أرمنت الحيط والوابورات، في إطار الاهتمام بنظافة مدن ومراكز محافظة الاقصر، وبناء على توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر وتعليمات العميد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة أرمنت.

حملة مرافق بالبر الغربي في أرمنت بالأقصر



وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 2 محضر إشغالات، وتم رفع الإشغالات من الطريق لتوسعة الطريق العام والسماح بمرور المواطنين والسيارات، شارك في الحملة المتابعة الميدانية بالمركز وقسم الإشغالات والحملة الميكانيكية.

تشجير كورنيش البر الغربي بأرمنت في الأقصر



وجرى زراعة نحو 765 شتلات من أصناف وزراعات مختلفة بكورنيش مركز ومدينة أرمنت وقرية المحاميد بالتنسيق مع الدكتور ياسر الصاوى مدير إدارة الحدائق والبساتين.

تموين الأقصر تتفقد مطحن الاتحاد للاطمئنان على جودة الدقيق المنتج

وفي سياق منفصل، قام الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر بزيارة تفقدية مفاجئة لمطحن الاتحاد بالأقصر، رافقه خلالها اللواء تهامى أحمد حسين عبد الباري، رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن مصر العليا وكان في استقبالهما المهندس ياسر فوزي رئيس قطاع مطاحن مصر العليا، والمهندس عبد الرازق الصافى وكيل مديرية التموين بالأقصر حيث قاموا بجولة داخل أرجاء مطحن الاتحاد بالأقصر والمبنى الاداري.



وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، على أن تفعيل القرار الوزاري 175 لسنة 2014 له كل الأثر الإيجابي على إنتاج دقيق بلدي مدعم بالمواصفات المقررة بالوسائل المتاحة وذلك عن طريق الالتزام ببرنامج الطحن مما يؤثر إيجابيًّا على إنتاج دقيق مدعم سواء للمستودعات الأهلية للدقيق أو للمخابز البلدية وبذلك يتحقق إرضاء المواطن عن المنتج النهائي.

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