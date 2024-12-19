حملة لنظافة وتجميل البعيرات في الأقصر (صور)

تشهد قرية البعيرات بالبر الغربي للأقصر، أعمال تجميل وتطوير استهدفت ظهور شوارع القرية المطلة على نهر النيل والتي تضم عددا من المناطق الأثرية، والتي يمر عبرها المسار السياحي، وذلك في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بمواصلة أعمال التطوير والتجميل ورفع المخلفات، بكافة المدن والقرى.

تجميل شوارع القرنة بالبر الغربي لمحافظة الأقصر

وتتواصل الأعمال بالقرية، والتي يشرف عليها مصطفى جبريل رئيس مركز ومدينة القرنة، ويشارك فيها النوبي حجاج رئيس القرية، تضمنت تقليم الأشجار بالمسار السياحي والطريق الموازي له على الجانب الشرقي من ترعة أصفون، وتطهير ترعة أصفون ورفع ما بها من مخلفات، ورفع المخلفات على جوانب الطرق، وزراعة أشجار جديدة ضمن في إطار خطة تستهدف النهوض بالقرية وإظهارها في صورة مناسبة وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لاستقبال زوار الأقصر في فترة الأعياد ورأس السنة الميلادية الجديدة.

كما تستمر الحملات على مدار الأسبوع المقبل، حتى يتم الانتهاء من رفع اية مخلفات، وتقليم كافة الأشجار المنتشرة على جوانب الطرق، إضافة إلى رفع مستوى الطرق الفرعية داخل القرية.

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