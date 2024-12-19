محافظ الأقصر يناقش موقف أعمال منظومة التقنين واسترداد الأراضى

ترأس المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اجتماعًا موسعا لمتابعة سير أعمال ملف تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، وأعمال استرداد الأراضى، وناقش مع مسئولي المنظومة وأملاك الدولة سير عمل اللجان، واطلع على ما تم إنجازه من الأعمال بالمنظومة من حيث عدد الطلبات التي تم الانتهاء منها وإبرام العقود الخاصة بها وفقًا للقانون 144 لسنة 2017 لتحقيق الاستقرار للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

محافظ الأقصر يتابع ملف التقنين

واستعرضت المهندسة هناء العربى المشرف على أعمال منظومة التقنين خلال الاجتماع ملخص موقف أعمال المنظومة، موضحة أنه تم حجب جميع الملفات لجهات الولاية المختلفة ماعدا الملفات ولاية المحافظة، حيث ورد من هيئة المساحة العسكرية 32 ملفا مستوفى للاشتراطات، وجار إنهاء إجراءات البت والتعاقد للمواطنين، بينما بلغ إجمالي الملفات ولاية المحافظة لاسترداد أراضيها لدى المراكز بلغ 29 ملفا، جار العمل على استردادها بالتنسيق مع رؤساء المدن.

وأضافت " العربى" أن إجمالي الملفات التى قام المواطنين باستلام إيصال السداد لمقدم الثمن 44 ملفا وجار استكمال الإجراءات طبقا للقانون 144 لسنة 2017.

ومن جانبه أكد المحافظ على مسئولي المنظومة وأملاك الدولة بالمتابعة المستمرة والتنسيق الدوري مع رؤساء المراكز والمدن لتشجيع المواطنين على المضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة القانون والاستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها الدولة، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الجادين في سداد الرسوم المقررة وإزالة كل التعديات على أراضي أملاك الدولة.

محافظ الأقصر يشدد على استعادة الأراضي من الغير جادين للتصالح

وشدد المحافظ على أن المواطنين غير الجادين سيتم استرداد الأراضي منهم، والتعامل بكل حسم مع أي محاولات جديدة للتعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بجميع ولاياتها وإزالتها في المهد واتخاذ كل الإجراءات القانونية مع المخالفين.

وحضر الاجتماع كل من، الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ ومحمد عبد الفتاح آدم سكرتير عام المحافظة، ورؤساء المراكز والمدن والمشرف العام على منظومة التقنين وأملاك الدولة، والشئون القانونية، والإيرادات والتحصيل، والشؤون المالية والادارية والمنظومة الإلكترونية للتقنين بالمحافظة.

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