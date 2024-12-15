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محافظات

بالأسماء، إصابة 16 من أسرة واحدة في انقلاب ميكروباص بأسوان

إصابة 16 من أسرة
إصابة 16 من أسرة واحدة في انقلاب ميكروباص بأسوان

أصيب 16 شخصًا، من أسرة واحدة، اليوم الأحد، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الغربى بمركز إدفو فى محافظة أسوان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الإسعافات اللازمة.

وكانت مديرية الشئون الصحية بأسوان، تحت إشراف الدكتور محمد سعيد، وكيل وزارة الصحة بأسوان، والدكتور مصطفى أبو المجد مدير عام الطب الوقائى، تلقت إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بمدخل مركز إدفو، وتم نقلهم الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

أسماء المصابين 

وأسفر الحادث عن إصابة 16 شخصًا من أسرة واحدة، وكانوا فى طريقهم لزيارة دير الأنبا هدرا بأسوان، وتنوعت إصاباتهم ما بين كسور وجروح وكدمات.

والمصابون هم: “ميلاد عدلى، 43 سنة، كيرلس ميلاد، 17 سنة، الطفل ماكس موسى، عامان، مريم ميلاد، 22 سنة، فكرى إسحق، 35 سنة، كيرلس ميخائيل، 24 سنة، يوسف نادر، 28 سنة، الطفل فادى غطاس، 11 سنة، يوستينا ميخائيل، 30 سنة، مادونا ميلاد، 20 سنة، مريم شهدى، 21 سنة، مرفت منير، 40 سنة، الطفل راويس شايب، 4 سنوات، الطفلة لوجى الشايب، 4 سنوات، مارينا ميلاد، 30 سنة، الطفل فلوكس الشايب، 8 سنوات”.

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​ أسوان حادث الصحراوي إدفو الصحة

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