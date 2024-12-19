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محافظ الأقصر يتابع فتح شوارع جديدة بحوض 18 (صور)

محافظ الأقصر أثناء
محافظ الأقصر أثناء الجولة، فيتو

أجرى المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، جولة في منطقة حوض الـ 18 بمدينة الأقصر لمتابعة أعمال التطوير التي تتم بالمنطقة.


وتابع المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، خلال الجولة أعمال التطوير التي تتم بالشارع الرئيسي من تشجير وتركيب البرودرات بالجزيرة الوسطى.

كما تابع أعمال إعادة التخطيط بالمنطقة من خلال فتح عدد من الشوارع الجانبية وتمهيدها لخلق محاور مرورية جديدة بالشارع.

محافظ الأقصر يتابع تطوير الطرق 

ووجه المحافظ خلال جولته بسرعة الانتهاء من كافة أعمال التطوير التي تتم بالمنطقة تمهيدًا للقيام بأعمال الرصف، مشيرًا إلى أن المنطقة سيتم تطويرها بشكل حضاري مميز وربطها بشارع التلفزيون وشوارع النيابة الإدارية والعوامية والصنايع وحوض ابو عوض، حيث تم فتح عدد من الشوارع وتوسعتها للنهوض بالمنطقة وتنميتها.


رافق المحافظ في جولته، اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، والمهندسة إلهام شيباني مدير مديرية الطرق بالمحافظة، والمهندس عبد المسيح نبيل مدير التخطيط العمراني بالمحافظة.

 

 

 

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