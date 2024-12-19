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وكيل تعليم الدقهلية يجتمع بمجلس الأمناء والآباء والمعلمين

وكيل تعليم الدقهلية
وكيل تعليم الدقهلية يجتمع بمجلس الأمناء والآباء والمعلمين

اجتمع اليوم  الدكتور أشرف العربي مدير مديرية تعليم الدقهلية  برؤساء مجالس الأمناء والآباء والمعلمين بالإدارات التعليمية المختلفة؛ لمناقشة استعدادات المديرية لاختبارات منتصف العام الدراسي للعام الدراسي الجاري.

مناقشة الصعوبات والتحديات التي تواجهها الإدارات

وتضمن الاجتماع مناقشة الصعوبات والتحديات التي تواجهها الإدارات وآليات التغلب عليها وعلاجها سعيًا لنجاح العملية الامتحانية.

استعدادات تعليم الدقهلية  لاختبارات منتصف العام الدراسي للعام الدراسي الجاري.

تم الاجتماع بحضور الدكتور عبد العظيم السعيد رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمديرية وحازم نصر رئيس اللجنة النقابية لصحفيي الدقهلية وعبد الغني الغازي موجه عام التربية الاجتماعية أمين المجلس.

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