وكيل تعليم الدقهلية يجتمع بمجلس الأمناء والآباء والمعلمين

اجتمع اليوم الدكتور أشرف العربي مدير مديرية تعليم الدقهلية برؤساء مجالس الأمناء والآباء والمعلمين بالإدارات التعليمية المختلفة؛ لمناقشة استعدادات المديرية لاختبارات منتصف العام الدراسي للعام الدراسي الجاري.

مناقشة الصعوبات والتحديات التي تواجهها الإدارات

وتضمن الاجتماع مناقشة الصعوبات والتحديات التي تواجهها الإدارات وآليات التغلب عليها وعلاجها سعيًا لنجاح العملية الامتحانية.

استعدادات تعليم الدقهلية لاختبارات منتصف العام الدراسي للعام الدراسي الجاري.

تم الاجتماع بحضور الدكتور عبد العظيم السعيد رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمديرية وحازم نصر رئيس اللجنة النقابية لصحفيي الدقهلية وعبد الغني الغازي موجه عام التربية الاجتماعية أمين المجلس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.