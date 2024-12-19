محافظ الأقصر: وضعنا خطة لتطوير منطقة شرق السكة بشكل نموذجي (صور)

أعلن المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، عن بدء تنفيذ خطة تطوير منطقة شرق السكة الحديد بمدينة الأقصر لتصبح منطقة نموذجية حضارية بشكل جمالي يليق بتاريخ الأقصر وحضارتها.

محافظ الأقصر يتابع أعمال تطوير ساحة مسجد السيد يوسف وتجميل شوارع معبد الكرنك

جاء ذلك خلال جولة المحافظ بمدينة الأقصر والتي تفقد خلالها شوارع منطقة شرق السكة الحديد بدءًا من وصلة كوبري الأقصر العلوي بمنطقة أبو الجود مرورًا بشارع سيالة بدران ومدخل القباحي الغربي وصولًا إلى منطقة المرور ومدخل نجع الخطباء وحتى نهايته إلى منطقة شارع الصنايع والعوامية.



وجه المحافظ بتشجير الشوارع الرئيسية وعمل أحواض زراعية وتجميل المنطقة بالنخيل ونباتات الزينة، مكلفًا الأجهزة التنفيذية بتجديد الجزيرة الوسطي وتغيير بلاط الإنترلوك المتهالك ودهان البردورات لشارع سيالة بدران بداية من امتداد كوبري الأقصر العلوي شرق السكة، وصولًا إلى شارع نجع الخطباء ومنطقة العوامية.

محافظ الأقصر: بدء تجديد موقف المحافظات وسور مجمع الأقصر الطبي

وخلال جولته بشارع التلفزيون تابع المحافظ أعمال تجديد أرصفة الشارع وتجديد سور مجمع الأقصر الطبي الدولي، موجهًا باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الوحدات السكنية المخالفة لطلاء الواجهات باللون الموحد، كما وجه باستكمال أعمال التطوير واستغلال اللوحات الإعلانية في وضع لافتات معبرة عن طابع المدينة بشكل يتماشى مع الهوية البصرية.



وأثناء جولته بمنطقة الكرنك تابع المحافظ أعمال تجديد ساحة مسجد السيد يوسف الحجاجي بتركيب الرخام والجرانيت، موجهًا باستكمال أعمال التطوير والتوسع في تركيب المظلات لحماية المصلين من أشعة الشمس في الصيف.



كما تابع المحافظ أعمال تجديد مدخل معبد الكرنك، حيث تم تزيين الشارع بالنخيل وزراعة عدد 40 حوض نباتات وورد زينة بشكل مميز يبرز جمال المنطقة.

محافظ الأقصر: بدء تحويل موقع سوق اليوم الواحد وتشغيل السوق الحضري

ووجه المحافظ رئيس مدينة الأقصر بتنفيذ خطة تطوير شارع يوسف حسن وميدان المحطة وسرعة تشغيل السوق الحضري الجديد بمنطقة المطحن، وبدء إقامة سوق اليوم الواحد "الثلاثاء" بالمنطقة الجديدة المخصصة له في امتداد شارع الـ 25 وتحويل باعة الخضروات والفاكهة لفتح الشارع الرئيسي أمام السيارات والمارة ومنعًا للتكدس وزحام المواطنين.

واختتم المحافظ جولته بتفقد منطقة موقف المحافظات شرق السكة الحديد، موجهًا بسرعة إنجاز أعمال التطوير التي تتم بالموقف.

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