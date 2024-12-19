الجمعة 20 ديسمبر 2024
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اقتصاد

هل يتجه البنك المركزي لخفض الفائدة في الاجتماع المقبل ؟

البنك المركزي
البنك المركزي

قبل أيام من اجتماع البنك المركزي لإقرار أسعار الفائدة الجديدة يتزايد الحديث عن مدي صحة ما يتداول نحو إقرار لجنة السياسات النقدية قرارا بخفض أسعار الفائدة.

ويأتي تلك الأحاديث وسط مؤشرات يراها البعض تشير إلي ذلك الاتجاه، لاسيما بعد انخفاض أسعار الفائدة في الفيدرالي الأمريكي، وبعض البنوك المركزية الأخري.

بيد أن العديد من المصادر المصرفية ترجح إقدام البنك المركزي علي تثبيت أسعار الفائدة في آخر اجتماع خلال عام 2024 علي أن يكون خفض الفائدة طريقا جديدا مع بداية العام، وخلال أول اجتماع في العام المقبل 2025.

وقررت البنوك المركزية في منطقة الخليج تحريك معدلات الفائدة، وذلك بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس،.

البنك المركزي السعودي

وقرر البنك المركزي السعودي خفض معدل اتفاقية إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5 بالمئة، وخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.50 بالمئة.

ويأتي هذا القرار اتساقًا مع هدف البنك المركزي في المحافظة على الاستقرار النقدي وذلك في سياق التطورات العالمية، بحسب بيان المركزي

مصرف الإمارات المركزي

 

وقرر مصرف الإمارات المركزي خفض سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 25 نقطة أساس من 4.65 بالمئة، إلى 4.40 بالمئة، وذلك اعتبارًا من يوم الخميس 19 ديسمبر​.

 مصرف البحرين المركزي 

 

كما أعلن مصرف البحرين المركزي عن خفض سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة بمقدار 25 نقطة أساس من 5.25 بالمئة إلى 5 بالمئة اعتبارا من تاريخ 19 ديسمبر 2024.

وبحسب بيان المركزي، فإن القرار يأتي ضمن الإجراءات التي يتخذها المصرف لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي في مملكة البحرين في ظل التطورات التي تشهدها أسواق المال الدولية.

 مصرف قطر المركزي 

أعلن مصرف قطر المركزي عن خفض أسعار الفائدة بواقع 30 نقطة أساس، وذلك للمرة الثالثة على التوالي خلال العام 2024، وبإجمالي 1.15 % منذ بدء دورة التيسير النقدي التي اتبعها المركزي اعتبارًا من سبتمبر الماضي. 

وأوضح المركزي القطري، أنه خفض سعر الفائدة الأساسي على الإقراض بواقع 30 نقطة أساس ليصبح 5.10%، و4.60% على الإيداع، و4.85% على إعادة الشراء. 

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