الخميس 19 ديسمبر 2024
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طلاب جامعة الإسماعيلية الأهلية يسعرضون خطط الأنشطة الطلابية (صور)

جانب من الاجتماع،
جانب من الاجتماع، فيتو

عقد الدكتور عادل حسن، نائب رئيس جامعة الإسماعيلية الأهلية للشئون الأكاديمية، اجتماعًا موسعًا مع اتحاد طلاب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.  

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أبرز الحضور خلال الاجتماع 

وشهد الاجتماع  كل من الدكتورة غادة حداد، عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية، بجامعة الإسماعيلية والدكتورة سهير أبو عيشة، أمين عام الجامعة، والدكتور محمد عبد الهادي، منسق عام الأنشطة الطلابية. 

جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو

أهمية الأنشطة الطلابية 

ومن جانبه أكد الدكتور عادل حسن المشرف على جامعة الإسماعيلية الأهلية، على إلى أهمية الأنشطة الطلابية في تنمية مهارات وقدرات الطلاب وصقل مواهبهم، موضحًا أن الخطة المقترحة تهدف إلى تطوير الجوانب المعرفية والمهارية، وتعزيز روح العمل الجماعي والانتماء الوطني، إلى جانب زيادة الثقة بالنفس لدى الطلاب.  

جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو

كما أكد أن ممارسة الأنشطة إلى جانب الدراسة الأكاديمية يُسهم في تكوين شخصية متزنة وفعالة. 

أهمية تبادل الأفكار مع الطلاب 

وأعرب نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية عن سعادته بلقاء مجلس اتحاد الطلاب بجامعة الإسماعيلية الأهلية وتبادل الأفكار معهم حول توسيع نطاق الأنشطة الطلابية، مشيدًا بالعملية الانتخابية التي اتسمت بالديمقراطية والشفافية، مما أتاح للطلاب اختيار ممثليهم بحرية كاملة. 

جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو

العمل كحلقة وصل مع أعضاء اتحاد الطلاب 

وفي كلمته، دعا الدكتور محمد عبد الهادي، منسق عام الأنشطة الطلابية، أعضاء الاتحاد إلى العمل كحلقة وصل بين الطلاب وإدارة الجامعة، عبر نقل مشكلاتهم والسعي لإيجاد حلول مناسبة.  

وأكد أهمية المشاركة المجتمعية من خلال القوافل التنموية التي تنظمها الجامعة لخدمة مختلف مناطق الجمهورية. 

استعراض خطة أنشطة الاتحاد 

وخلال الاجتماع، استعرض الطالب أحمد ياسر، رئيس اتحاد الطلاب، خطة الاتحاد للمرحلة القادمة، والتي تهدف إلى تعزيز التنسيق بين اللجان وتوسيع قاعدة المشاركة الطلابية.  

كما أعلن طلاب الاتحاد عن مبادرات تهدف إلى تزويد الطلاب بالمعلومات الصحيحة لمواجهة الشائعات التي تستهدف الشباب، من خلال ندوات وورش عمل توعوية. 

وأشار رئيس الاتحاد إلى أن الخطة تتضمن أيضًا تنظيم ندوات لتعريف الطلاب بالتهديدات المحيطة بالدولة وسبل التعامل معها، مع تسليط الضوء على رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، بهدف تعزيز الهوية الوطنية ووعي الطلاب. 

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على الالتزام بتفعيل الخطط الموضوعة بأعلى درجات الكفاءة، بما يسهم في تقديم تجربة جامعية متكاملة تدعم قدرات الطلاب وتؤهلهم ليصبحوا قادة فاعلين في المجتمع، مع تعزيز روح الانتماء والولاء للوطن. 

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جامعة القناة جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية جامعة الإسماعيلية الأهلية اتحاد طلاب جامعة الإسماعيلية الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة

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