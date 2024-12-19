ضبط 4 عصابات لسرقة الدراجات النارية والأدوات الكهربائية بالجيزة وبني سويف

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتى أمن (بنى سويف - الجيزة) من ضبط 4 تشكيلات عصابية ارتكبوا جرائم سرقات متنوعة من بينها الدراجات النارية.

في بنى سويف؛ تم ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 أشخاص"لهم معلومات جنائية"– مقيمين بدائرة مركز شرطة الواسطى) تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "قطع التوصيلات الكهربائية "باستخدام مركبة "تروسيكل"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب (14 واقعة سرقة بذات الأسلوب ).

وأقروا بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميلهم "سيىء النية" (عاطل"له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة المركز) تم ضبطه، وأرشد عن كافة المسروقات المستولى عليها.

وفي الجيزة؛ تم ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 أشخاص"لإثنين منهم معلومات جنائية") تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وبمواجهتهم إعترفوا بارتكاب عدد (8 وقائع سرقة بذات الأسلوب )، وأرشدوا عن كافة الدراجات النارية المستولى عليها.

كما ضبط تشكيل عصابى مكون من (5 أشخاص"لإثنين منهم معلومات جنائية") تخصص نشاطه الإجرامى فـى ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وبمواجهتهم إعترفوا بارتكاب (10 وقائع سرقة بذات الأسلوب)، وأرشدوا عن كافة الدراجات النارية المستولى عليها.

كما تم ضبط (عاملان"لأحدهما معلومات جنائية") لارتكابهما واقعة سرقة (بعض الأدوات الكهربائية والصوتية – عدد من أدوات إطفاء الحريق) من داخل إحدى المدارس بدائرة مركز شرطة العياط، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق"، وتم بارشادهما ضبط (المسروقات المستولى عليها بمسكن أحدهما).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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