البابا تواضروس يبرز تاريخ مصر والكنيسة أمام وفد شبابي من أمريكا وأستراليا

سلط قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الضوء على تاريخ مصر العريق ودور الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في الحفاظ على الهوية الوطنية والتراث الديني، خلال لقائه مع وفد من الخدام والشباب من أبناء الكنيسة القبطية القادمين من الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا.

جاء اللقاء في المقر البابوي بالقاهرة، حيث استقبل البابا تواضروس الثاني الوفد الذي رافقه مسؤولو "أسرة الراعي وأم النور"، في إطار زيارتهم لمصر لتقديم خدمات متنوعة في عدد من المناطق.

وأثنى البابا تواضروس الثاني على حرصهم على خدمة وطنهم الأم والارتباط بجذورهم الروحية والثقافية.

واستعرض البابا تواضروس خلال حديثه مسيرة الكنيسة القبطية ودورها الممتد عبر التاريخ، مؤكدًا أهمية تمسك الأجيال الجديدة بالهوية الوطنية والكنسية. وختم اللقاء بتشجيع الوفد على مواصلة العمل بروح الخدمة والمحبة خلال زيارتهم.

البابا تواضروس: مبادرة مراكب النجاة تهدف لمواجهة الهجرة غير الشرعية





فيما أكد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، على أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أطلقت مبادرة "مراكب النجاة" بهدف توعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتوفير بدائل آمنة تساهم في تمكينهم اقتصاديًا.

وأشار قداسة البابا تواضروس الثاني إلى أن المبادرة نجحت في تدريب أكثر من 2000 شخص على مجموعة من الحرف اليدوية ومهارات ريادة الأعمال، مما يعزز فرصهم في بناء مستقبل مستدام بعيدًا عن المخاطر التي تمثلها الهجرة غير الشرعية.

وأوضح أن هذه الجهود تأتي ضمن دور الكنيسة في مواجهة التحديات الاجتماعية، حيث تعتبر الهجرة غير الشرعية فخًا يسقط فيه الكثير من الشباب الباحثين عن فرص أفضل، مؤكدًا أن الحل يكمن في توفير دعم حقيقي وفرص عمل محلية تضمن حياة كريمة.

وكان البابا تواضروس الثاني، استقبل في وقت سابق عدد من أصحاب المشروعات الصغيرة التي تم تنفيذها بدعم المكتب البابوي للمشروعات، في إطار برنامج "سانت مارك" للمساعدات الإنسانية.

وأشاد قداسة البابا تواضروس الثاني بالدور الحيوي الذي تلعبه المشروعات الصغيرة في توفير مصادر دخل مستدامة وتحقيق الاكتفاء الذاتي للأسر، مؤكدًا أنها تسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.