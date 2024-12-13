البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن انتخابات بطريرك الكنيسة الإريترية

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، أعضاء الوفد الكنسي العائد من إريتريا بعد مشاركتهم في انتخابات البطريرك الجديد للكنيسة الإريترية (كنيسة التوحيد الأرثوذكسية).

الوفد العائد من إريتريا

ضم الوفد العائد من إريتريا أصحاب النيافة الأنبا دانيال، مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا أنجيلوس، الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية، والأنبا بيجول، أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل قسقام (الدير المحرق)، والأنبا ديسقورس، أسقف ورئيس دير القديس يحنس القصير، إلى جانب الشماس چوزيف رضا شماس قداسة البابا تواضروس الثاني.

قدم الوفد تقريرًا مفصلًا عن زيارتهم، حيث أشاروا إلى الأجواء الإيجابية وحفاوة الاستقبال التي لاقوها من المجمع المقدس الإريتري، الذي شارك أكثر من نصف أعضائه في استقبال الوفد بمطار العاصمة أسمرة، وكذلك من الشعب الإريتري. كما استعرض التقرير خطوات وإجراءات الانتخابات التي جرت بهدوء ونظام، وأسفرت عن انتخاب أبونا باسيليوس بطريركًا جديدًا للكنيسة الإريترية، على أن يُنصب رسميًا في يناير المقبل.

وشمل التقرير أيضًا رسالة شكر وجهها المجمع المقدس الإريتري لقداسة البابا تواضروس الثاني على إرسال الوفد للمشاركة في هذا الحدث الكنسي المهم.

من جانبه، أعرب قداسة البابا تواضروس الثاني عن سعادته بنجاح الكنيسة الإريترية في إجراء الانتخابات والتوصل إلى اختيار البطريرك الجديد، متمنيًا للكنيسة دوام السلام وخدمة رعوية مثمرة.

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