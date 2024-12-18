تجديد حبس عاطل بتهمة ارتكاب 3 وقائع سرقة في مدينة نصر

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس عاطل بتهمة مزاولة أعمال السرقات بمدينة نصر 15 يوما على ذمة التحقيق.

البداية كانت عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط عاطل له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، لمزاولته نشاطًا إجراميًّا تخصص فى ارتكاب وقائع السرقات المتنوعة.



وبمواجهته اعترف بارتكابه 3 وقائع سرقة، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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