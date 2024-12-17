الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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حوادث

حبس سيدة بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من شقة في التجمع

حبس متهمة،فيتو
حبس متهمة،فيتو

أمرت  نيابة القاهرة الجديدة بحبس ربة منزل بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة بالتجمع الأول، 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

بدأت الواقعة عندما تم ضبط إحدى السيدات بدائرة  قسم شرطة التجمع الأول، بتهمة سرقة (بعض المشغولات الذهبية) من داخل مسكن أحد الأشخاص.
وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وأقرت بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عملائها سيئى النية (4 أشخاص) تم ضبطهم، وأقروا بقيامهم بصهر المشغولات الذهبية المشار إليها.

 
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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نيابة القاهرة الجديدة قسم شرطة التجمع الأول النيابة العامة

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