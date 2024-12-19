الخميس 19 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

مدير تعليم الهرم يشدد على جودة التعليم والأمن في المدارس

مدير إدارة الهرم
مدير إدارة الهرم التعليمية
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أكد مدير إدارة الهرم التعليمية، خالد عبد الحميد، على ضرورة الالتزام بتعليمات الوزارة والعمل على رفع مستوى العملية التعليمية في جميع المدارس التابعة للإدارة.

وشدد عبد الحميد خلال جولة تفقدية قام بها صباح اليوم بعدد من المدارس على أهمية تشكيل لجان النظام والمراقبة في المدارس، مع التركيز على رصد أداء الطلاب وتقييمهم بشكل دوري، خاصة طلاب الصف الأول الثانوي الذين تم تزويدهم بأجهزة تابلت.

توجيهات مدير تعليم الهرم

كما تضمنت توجيهات مدير تعليم الهرم عدة محاور أساسية، منها التأكيد على ضرورة جذب الطلاب للمدارس من خلال الأنشطة والمراجعات، وتشجيع القراءة وتفعيل استمارة تقييم الطلاب، بالإضافة إلى الاهتمام بالواجبات المنزلية وتصحيحها. 

وشدد على ضرورة توفير بيئة آمنة للطلاب داخل المدرسة، من خلال التأكد من سلامة أبواب ونوافذ المدرسة، ومتابعة نظافة دورات المياه، والتأكد من مطابقة قوائم الفصول مع الحضور الفعلي للطلاب.

وأكد عبد الحميد أيضا على سد عجز المعلمين، وتفعيل غرف الأنشطة والمعامل، ومتابعة دفاتر تحضير المعلمين ودفاتر سلوك الطلاب، والالتزام بلائحة الانضباط المدرسي. 

كما شدد على ضرورة حصر الغياب والحضور في بداية اليوم الدراسي وإبلاغ الإدارة بأي حالات غياب، والتأكيد على الالتزام بالزي المدرسي.

وحث مدير تعليم الهرم جميع العاملين في المدارس على الإبلاغ الفوري عن أي مشكلة تعوق العملية التعليمية، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

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ادارة الهرم التعليمية لائحة الانضباط المدرسي لجان النظام والمراقبة دورات المياة الواجبات المنزلية الصف الاول الثانوي

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