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أخبار مصر

محافظ الجيزة يشهد حفل تكريم حفظة القرآن الكريم في 6 أكتوبر (صور)

محافظ الجيزة، فيتو
محافظ الجيزة، فيتو

شهد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة تكريم أوائل حفظة القرآن الكريم من أبناء مدينة ٦ أكتوبر جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم تحت رعاية مجلس أمناء مدينة ٦ أكتوبر على مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا. 
 

وأشار محافظ الجيزة أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بنشر التعاليم الدينية السمحة والقيم الأخلاقية التي تدعو إلى الرحمة والعدل والتعايش السلمي، باعتبارها ركيزة أساسية لبناء مجتمع قوي ومتماسك، يسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي ومواجهة الفكر المتطرف. 
 

تكريم المتسابقين من المتميزين في حفظ القرآن الكريم

وعبر محافظ الجيزة عن شكره لدعوته لحضور الحفل مؤكدًا أهمية تنظيم مثل تلك الفعاليات لتكريم المتسابقين من المتميزين فى حفظ القرآن الكريم والاحتفاء بهم من خلال مؤسسات الدولة الرسمية لتشجيعهم وتطوير مهاراتهم وقدراتهم.
 

كما أكد النجار الدور الفاعل الذي تلعبه كل من مؤسسات الدولة الحكومية إلى جانب المؤسسات التعليمية والمجتمع المدني في الدفاع عن عقول أبناء الوطن والمشاركة في خلق مناخ ملائم لتربية الشباب بصورة تضمن ولائهم لوطنهم والدفاع عن مقدراته.


وخلال الاحتفالية تسلم محافظ الجيزة درع مجلس أمناء مدينة ٦ أكتوبر من الدكتور محمد فوزي رئيس مجلس الأمناء ودرع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا من الدكتور نهاد المحبوب رئيس الجامعة.
 

حضر الحفل الدكتور وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ والمهندس محمد مصطفى رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر والدكتور السيد مسعد مدير مديرية الأوقاف بالجيزة وأعضاء مجلس أمناء مدينة ٦ أكتوبر وأعضاء مجلس إدارة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وأولياء أمور المتسابقين.

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