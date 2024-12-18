تعليمات مشددة من تعليم العجوزة لمديرى المدارس

أكدت حنان موسى مدير إدارة العجوزة التعليمية على الأهمية القصوى لحضور الطلاب إلى المدارس، مُشددةً على أن متابعة حضور الطلاب وتقييمهم هي مسئولية شخصية تقع على عاتق مديري المدارس، وجاء ذلك في إطار جهود الإدارة لتحسين جودة التعليم وضمان استفادة الطلاب القصوى من العملية التعليمية.

كما شددت مديرة إدارة تعليم العجوزة على ضرورة تفعيل إزالة جميع الرواكد في المدارس، قاصدةً بذلك ضمان عدم وجود أي فصول دراسية بدون معلمين، وأوضحت أن توفير الكادر التعليمي المؤهل في جميع الفصول هو من أولويات الإدارة، وذلك لضمان سير العملية التعليمية بشكل سليم ومنتظم.

تعليمات مهمة من مدير تعليم العجوزة

وشددت مدير تعليم العجوزة على متابعة الحضور اليومي واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الغياب، مشيرة إلى أنه يقع على عاتق مديري المدارس مسؤولية متابعة تقييم الطلاب بشكل دوري ومنتظم، والتأكد من تطبيق أساليب التقييم المناسبة.

وتهدف هذه الإجراءات إلى خلق بيئة تعليمية جاذبة للطلاب، وتوفير فرص تعليمية متكافئة لجميع الطلاب في مدارس إدارة العجوزة التعليمية.

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