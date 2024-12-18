قافلة طبية مجانية للمواطنين بمنشأة القناطر الجمعة والسبت

تنظم مديرية الشؤون الصحية بالجيزة قافلة طبية مجانية شاملة في منشأة القناطر شرق - أبو غالب، وذلك يومي الجمعة والسبت الموافق 20-21 ديسمبر 2024.

التخصصات الطبية التي توفرها القافلة الطبية

وتشمل القافلة العديد من التخصصات الطبية، منها: باطنة، أطفال، عظام، نساء وتوليد، تنظيم أسرة، جلدية، أسنان، مسالك بولية، معمل دم، أمراض متوطنة، اكتشاف مبكر للضغط والسكر، أشعة، وتثقيف صحي.



وأوضحت مديرية الصحة بالجيزة أن جميع الخدمات الطبية المقدمة خلال القافلة مجانية بالكامل.

وتهدف هذه القافلة إلى توفير الرعاية الصحية الشاملة لسكان منطقة منشأة القناطر شرق وأبو غالب، وتيسير حصولهم على الخدمات الطبية المتخصصة بالمجان.

وناشدت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الجيزة المواطنين التوجه إلى موقع القافلة في منشأة القناطر شرق - أبو غالب خلال اليومين المحددين للاستفادة من الخدمات الطبية المتوفرة، للاستفادة من هذه الفرصة لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة والاطمئنان على صحتهم.



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