توجيهات هامة بشأن الاستعداد لامتحانات نصف العام بالجيزة

أصدر سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، مجموعة من التوصيات الهامة استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الأول، مؤكدًا على الدور التربوي للمدرسة بجانب دورها التعليمي.

وشملت التوصيات عدة محاور رئيسية تهدف إلى رفع مستوى الطلاب وتحسين جودة التعليم.

الاستعداد لامتحانات نصف العام

وشدد مدير تعليم الجيزة على ضرورة الاستعداد الجيد لامتحانات نصف العام، من خلال مراجعة المناهج الدراسية وتكثيف المذاكرة، كما وجه بحصر الطلاب الضعاف دراسيًا وتقديم الدعم اللازم لهم لرفع مستواهم قبل الامتحانات.

مدير تعليم الجيزة يشدد على الدور التربوي للمدرسة

وأكد سعيد عطية أن المدرسة ليست مجرد بيئة تعليمية، بل هي بيئة تربوية في المقام الأول، تشارك المنزل في تهذيب وتحسين سلوكيات التلاميذ في التعامل مع بعضهم البعض ومع المجتمع الخارجي، ودعا إلى تفعيل الأنشطة المدرسية المختلفة التي تساهم في تنمية شخصية الطلاب وصقل مهاراتهم.

الاهتمام بالطلاب الموهوبين

وحث مدير تعليم الجيزة على الاهتمام بالطلاب الموهوبين ورعايتهم وتنمية مواهبهم، وتشجيعهم على المشاركة في المسابقات الواردة من مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بهدف اكتشاف قدراتهم وتنميتها.

وأكد عطية أن من أولويات نجاح المنظومة التعليمية هو الحضور اليومي للطلاب والمعلمين ومتابعتهم داخل المدرسة، ودعا أولياء الأمور إلى الحرص على تعليم أبنائهم وبناتهم، مؤكدًا أن التعليم هو النبتة وحجر الأساس في المجتمع، والحرص على تخريج جيل صالح.

دور الأسرة في متابعة التحصيل الدراسي

وشدد مدير تعليم الجيزة على أهمية متابعة أولياء الأمور لمستوى أبنائهم التحصيلي في المنزل، ومعرفة نواحي الضعف التعليمي لديهم والعمل على تقويتها بالتعاون مع المدرسة.

وأكد على أهمية تعليم الطلاب قواعد اللغة العربية، لغة الضاد والقرآن الكريم، وحث على تمكين الطلاب في اللغة العربية قراءة وكتابة، لما لها من أهمية في فهم واستيعاب العلوم الأخرى.

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