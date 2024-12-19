الخميس 19 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تعرف على أداء البورصات الخليجية بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة

البورصات الخليجية،
البورصات الخليجية، فيتو

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، اداء الأسواق الخليجية في جلسة الخميس، بعد أن أقر الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بـ 25 نقطة أساس، وتبعها العديد من البنوك المركزية في الخليج، والتي خفضت أسعار الفائدة اقتفاء لخفض الفيدرالي الامريكي لأسعار الفائدة.

خفض الفائدة ومعدلات التضخم

وصرح رئيس الفيدرالي، عقب هذا الخفض عن الحذر في خفض الفائدة ومعدلات التضخم بالتزامن مع الرسوم الحمائية التي سيفرضها دونالد ترامب لحماية الاقتصاد الأمريكي من الإغراق العالمي.

مؤشر السوق الرئيسي في السعودية

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي في المملكة العربية السعودية، بنسبة 0.47% وهي تقدر ب 56 نقطة ليصل الي 11905 نقطة بقيم تداول تصل الي 6.5 مليار ريال.

مؤشر الكويت

كما انخفض مؤشر الكويت 50 بنسبه 0.64% وهي تقدر ب 42 نقطة ليصل الي 6474 نقطة بقيم تداول تصل الي 35 مليون دينار بنهابه التداولات.

مؤشر الأسواق في الإمارات

وانخفض مؤشر سوق دبي بنسبه 0.20% وهي تقدر ب 11نقطة ليصل الي 5025 نقطة، كما تواجد مؤشر فوتسي ابوظبي في المنطقه الحمراء، حيث انخفض بنسبه 0.33% وهي تقدر ب 31 نقطة ليصل الي 9263 نقطة، بقيم تداول اجماليه تقارب 3 مليار درهم.

ومالت الاسواق الخليجيه للانخفاض علي اثر انخفاض مؤشرات الاسواق الامريكيه، حيث انها لم تستجب لمعدلات خفض اسعار الفائدة، تحسبا لمزيد من خطط إضعاف الدولار وهي من أهم خطط الرئيس المنتخب دونالد ترامب لدعم الصناعات والصادرات الأمريكية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسواق الخليجية الأسواق الأمريكية الاقتصاد الأمريكى الرئيس المنتخب الرئيس المنتخب دونالد ترامب المملكة العربية السعودية

مواد متعلقة

أكثر 10 دول ارتفاعا في نسبة التضخم خلال 2024 (إنفوجراف)

الفيدرالى الأمريكى يلمح لاحتمالية خفض الفائدة 50 نقطة أساس في 2025

حكم بحبس مصري في الكويت 10 سنوات وتغريمه 6 ملايين دينار (تفاصيل)

تباين أداء مؤشرات البورصات الخليجية بتعاملات اليوم

هل تعافت البورصات الخليجية من تداعيات موجة التصحيح العالمية العنيفة؟، مؤشرات مبشرة

خبيرة: بورصات الخليج تكتسي باللون الأحمر على خلفية بوادر ركود اقتصادي عالمي

خبيرة ترصد تأثيرات قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت الفائدة على البورصات الخليجية

ads

الأكثر قراءة

بشرى سارة للمصريين بالخارج

فيديو يثير الرعب عن خطف أطفال مقابل 11 ألف جنيه بالجيزة، والداخلية تكشف الحقيقة

بعد توقفه لأيام، خبير بالشأن الإفريقي يكشف عودة إثيوبيا لفتح مفيض سد النهضة

مصرع 4 عمال وإصابة 2 آخرين خلال تنظيف بيارة صرف صحي بالمنوفية

تفسير رؤية الأم المتوفاة في المنام وعلاقتها بالفرح والسعادة

الأهلي يكثف مفاوضاته مع نيس لحسم صفقة محمد عبد المنعم

مصرع 7 أشخاص وإصابة 4 آخرين في حريق مصنع شمع بشبرا الخيمة (صور)

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة 20-12-2024

منوعات

المزيد

إعلان تأجير الأهرامات لمستر بيست يثير الجدل، أراد استكشاف العوالم الأخرى والمتخصصون يكشفون الحقيقة

موسكو تستعد لافتتاح مقر إقامة بابا نويل الروسي

الصخور المضيئة، عبد الرحمن سعد يحول الحجارة إلى نجف (فيديو وصور)

البرلمان الروسي يشدد المسئولية على بيع السجائر للقاصرين

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الخميس 19-12-2024

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الخميس بالبورصات العالمية

ارتفاع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 19 - 12 - 2024

سعر الأرز اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

7 حالات ينتهي فيها اللجوء وفقا للقانون الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة الجمعة وفضلها والأحاديث الواردة فيها

تفسير رؤية الأم المتوفاة في المنام وعلاقتها بالفرح والسعادة

دار الإفتاء توضح حكم بيع السجاد المكتوب عليه لفظ الجلالة

المزيد
الجريدة الرسمية