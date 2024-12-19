إصابة شخصين جراء انقلاب سيارة في ترعة بالإسماعيلية

أصيب شخصان في حادث انقلاب سيارة سقطت في ترعة بأول طريق الإسماعيلية بورسعيد، وتحديدا بمنطقة الكيلو 2.



إخطار بسقوط سيارة بالترعة في الإسماعيلية

وكان قد تلقى اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بسقوط سيارة بالترعة أول طريق بورسعيد الكيلو 2 دائرة قسم ثان الإسماعيلية.



انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ الذى أسفر عن إصابة شخصين بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

ونجحت الأجهزة الأمنية بالتعاون مع التنفيذية وشرطة المرور فى انتشال السيارة من الترعة.

نقل المصابين إلى مستشفيات الإسماعيلية

وتم نقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

إخطار بوقوع حادث

وكان قد تلقى اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل « نقل عمال»، بطريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي أمام كوبري المشاة البغادة.

الدفع بسيارات الإسعاف

على الفور دفع مرفق الإسعاف بـ 14 سيارة إسعاف إلى مكان وقوع الحادث وانتقلت الأجهزة المعنية.

تم نقل المصابين إلى مستشفى القصاصين المركزي وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث.

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