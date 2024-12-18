تحرير محاضر بيئية للمنشآت التجارية المخالفة بالإسماعيلية (صور)

قامت إدارة شئون البيئة في محافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، بالمرور على عدد من المحال التي تعمل في مجال غسيل الملابس والسجاد والأكلمة والسيارات والمحال العامة؛ من أجل رفع الوعي البيئي والحفاظ على البيئة والتأكد من تطبيق الاشتراطات البيئية الخاصة.

تنظيم حملة بالتعاون مع حي ثان

ومن جانبها صرحت مروة الخولي مدير إدارة شئون البيئة بمحافظة الإسماعيلية، أنه تم تنظيم حملة بالاشتراك مع حي ثانِ مدينة الإسماعيلية وشرطة البيئة والمسطحات المائية بالإسماعيلية بالقيام بالتفتيش على المحال التي تعمل في مجال غسيل الملابس والسجاد والأكلمة والسيارات والمحال العامة.

جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

نتائج الحملة البيئية

وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر بيئية بحي ثانِ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين كل فيما يخصه.

جانب من الحملات،فيتو

إجراء تفتيش دورى على المنشآت

وأضافت المهندسة مروة الخولي مدير إدارة البيئة بالمحافظة أن الإدارة تقوم بالتفتيش الدوري على المنشآت في كافة الأنشطة حسب الخطط الموضوعة للوقوف على مدى التزام هذه المنشآت وتطبيقها للاشتراطات البيئية الخاصة بهذه النشاطات.



جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بضرورة توعية أصحاب محال غسيل السيارات من الأضرار الناجمة عن غسيل السيارات في الطرق مع عدم وجود مصارف معدة لاستيعاب كمية المياه الناتجة عن ذلك.

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