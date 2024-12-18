الأربعاء 18 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

القبض على فتاة بتهمة قتل ابنة عمها وإخفاء جثتها بـ منور المنزل بدافع الغيرة

ضبط متهمة بقتل نجلة
ضبط متهمة بقتل نجلة عمها بالقليوبية،فيتو

ألقت قوات أمن القليوبية القبض على فتاة 17 سنة بتهمة قتل ابنة عمها بدافع الغيرة 

وشهدت قرية عرب العيايدة بدائرة مركز شرطة الخانكة القليوبية واقعة  قتل مرعبة، حيث تخلصت فتاة من ابنة عمها البالغة من العمر 3 سنوات بكتم أنفاسها داخل المياه.

وجرى نقل جثة الطفلة إلى مشرحة المستشفي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بسرعة ضبط المتهمة.

أمن القليوبية يوضح اختطاف سيدة للأطفال في القليوبية

الصحة: مستشفيات محافظة القليوبية قدمت 2 مليون و487 ألف و745 خدمة طبية خلال 10 أشهر

بلاغ من اب بالعثور علي جثة نجلته داخل منور المنزل

تلقى اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، إخطارا من اللواء محمد فوزى رئيس مباحث القليوبية بورود بلاغ إلى المقدم محمد خليفة رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة من والد الطفلة وشخص آخر بالعثور علي جثة ابنته  داخل منور المنزل.

 فتاة تتخلص من  نجلة عمها بسبب غيرة الأطفال

وكشفت التحريات بقيادة المقدم محمد خليفة رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة بالقليوبية عن قيام فتاة تبلغ من العمر "17 عاما" بالتخلص من نجلة عمها طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات بسبب غيرة الأطفال.

ودلت التحريات على قيام المتهمة بالتخلص من الطفلة  من خلال كتم أنفاسها داخل المياه حتى لفظت انفاسها الأخيرة بين يديها، وقامت بإخفاء جثتها داخل منور المنزل.

ضبط متهمة بقتل نجلة عمها بالقليوبية 
وعقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب محمد معتز والنقيب محمود الحديدى والنقيب محمد شويته والنقيب محمد عطا معاونى رئيس المباحث تم ضبط المتهمة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظة القليوبية القليوبية اخبار القليوبية أخبار محافظة القليوبية

مواد متعلقة

8 حالات توقف الحق في اللجوء وفقًا للقانون

أمن القليوبية يوضح اختطاف سيدة للأطفال في القليوبية

الصحة: مستشفيات محافظة القليوبية قدمت 2 مليون و487 ألف و745 خدمة طبية خلال 10 أشهر

رئيس جامعة بنها ومحافظ القليوبية يستقبلان سفير دولة أذربيجان

ads

الأكثر قراءة

عمر كمال يثير الرعب في مران الأهلي بعد مشادة مع أحد زملائه وإصابته بقطع في شريان يده

15 غرزة وإمام عاشور السبب، كواليس مشادة عمر كمال في مران الأهلي

موعد تطبيق الزيادة فى فواتير وباقات المحمول

غزيرة ورعدية، الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار غدا الخميس

تراجع جديد في أسعار الذهب قبل قرار أسعار الفائدة الأميركية

إصابة الشناوي تضع الأهلي في ورطة قبل لقاء شباب بلوزداد بدوري أبطال إفريقيا

موعد صرف معاشات يناير 2025 بالزيادة الجديدة

القبض على فتاة بتهمة قتل ابنة عمها وإخفاء جثتها بـ منور المنزل بدافع الغيرة

منوعات

المزيد

ترامب يخطف الأنظار بقصة شعر جديدة

ضحايا محبي الأكل ، نقل تركي مشهور يعاني من السمنة المفرطة للمستشفي

إدراج أفلام مهرجان القاهرة السينمائي ضمن القائمة القصيرة للأوسكار

إذاعة يوم القيامة تبث رسالة غامضة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الأربعاء 18-12-2024 بالأسواق

سعر القصدير اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 بالبورصات العالمية

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 18-12-2024

أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الأربعاء 18-12-2024

المزيد

انفوجراف

خادمة القرآن الكريم لمدة 60 عاما.. قصة الشيخة توحيدة عثمان مع كتاب الله (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة "قاضي الشريعة" الإمام الشافعي (3 – 5)

تفسير رؤية تمزيق الملابس في المنام وعلاقته بالتخلص من العادات والمواقف القديمة

فضل سورة المدثر وأسماؤها وسبب نزولها ووقت قرائتها

المزيد
الجريدة الرسمية