القبض على فتاة بتهمة قتل ابنة عمها وإخفاء جثتها بـ منور المنزل بدافع الغيرة

ألقت قوات أمن القليوبية القبض على فتاة 17 سنة بتهمة قتل ابنة عمها بدافع الغيرة

وشهدت قرية عرب العيايدة بدائرة مركز شرطة الخانكة القليوبية واقعة قتل مرعبة، حيث تخلصت فتاة من ابنة عمها البالغة من العمر 3 سنوات بكتم أنفاسها داخل المياه.

وجرى نقل جثة الطفلة إلى مشرحة المستشفي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بسرعة ضبط المتهمة.

بلاغ من اب بالعثور علي جثة نجلته داخل منور المنزل

تلقى اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، إخطارا من اللواء محمد فوزى رئيس مباحث القليوبية بورود بلاغ إلى المقدم محمد خليفة رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة من والد الطفلة وشخص آخر بالعثور علي جثة ابنته داخل منور المنزل.

فتاة تتخلص من نجلة عمها بسبب غيرة الأطفال

وكشفت التحريات بقيادة المقدم محمد خليفة رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة بالقليوبية عن قيام فتاة تبلغ من العمر "17 عاما" بالتخلص من نجلة عمها طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات بسبب غيرة الأطفال.

ودلت التحريات على قيام المتهمة بالتخلص من الطفلة من خلال كتم أنفاسها داخل المياه حتى لفظت انفاسها الأخيرة بين يديها، وقامت بإخفاء جثتها داخل منور المنزل.

ضبط متهمة بقتل نجلة عمها بالقليوبية

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب محمد معتز والنقيب محمود الحديدى والنقيب محمد شويته والنقيب محمد عطا معاونى رئيس المباحث تم ضبط المتهمة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعى.

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