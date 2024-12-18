محافظ القليوبية: خطة للتوسع في إنشاء الوحدات البيطرية لتقديم الخدمات لمربي الماشية

تفقد المهندس ايمن عطية محافظ القليوبية، أحد اكبر المزارع للخيول العربية الأصيلة، بأرض جمعية عرابي بالعبور، حيث جرى استعراض رشاقة الخيول الموجودة بالمزرعة، موضحًا أنه يوجد بالجمعية حوالي ٦٢ مزرعة للخيول العربية الأصيلة، تضم حوالي أكثر من 2000 خيل عربي أصيل، وهو ما يمثل ثروة كبرى علي أرض المحافظة.

مزرعة متخصص العناية بحوافر الخيول العربية بالعبور

وطالب المحافظ، بضرورة وجود تنسيق كبير بين مديرية الطب البيطري بالقليوبية ومزارع الخيول على أرض مدينة العبور، من أجل توسيع قاعدة المربين، والعمل على إنشاء مدرسة فنية متخصصة لتخريج كوادر فنية ومهنية لخدمة مزارع الخيول، بالإضافة إلى مدرسة للبيطار "متخصص العناية بحوافر الخيول العربية"، والعمل على تنظيم مهرجان للخيول العربية الأصيلة على أرض جمعية عرابي بحيث يكون مهرجانًا رسميًا ودوريًا.

قام المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية بافتتاح الوحدة البيطرية بجمعية عرابي وتفقد مركز البحوث الزراعية وإحدى شركات الزراعات النسيجية لإنتاج تقاوي البطاطس ومزرعة القصواء للخيول العربية الأصيلة، والتى تضم أكثر من ٦٢ مزرعة بأرض جمعية عرابي بمدينة العبور، وكان في استقباله النائبة منيرة الأشقر عضو مجلس النواب والدكتور أحمد راشد رئيس مجلس إدارة جمعية عرابى والدكتور مصطفى البرعي نائب رئيس جمعية عرابي بالعبور والدكتورة لمياء عطية مدير مديرية الطب البيطري بالقليوبية والمهندس محمود صبحي وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية.

محافظ القليوبية في جولة بمزارع العبور



وقد استهل عطية الجولة بافتتاح الوحدة البيطرية والتي تساهم في تقديم جميع الخدمات البيطرية من الرعاية والعلاج والتحصين للثروة الحيوانية والداجنة ضد الأمراض الوبائية والعابرة للحدود، بالإضافة إلى التحصين الوراثي للسلالات المصرية عن طريق التلقيح الصناعي وعلاج الأمراض التناسلية وعلاج الثروة الداجنة والتي تخدم أكثر من ٦٢ مزرعة للخيول العربية الأصيلة، ومزارع الثروة الداجنة و١٦٢ مزرعة حيوانات تسمين وحلاب بجمعية عرابي بمدينة العبور.

وتفقد محافظ القليوبية مكونات الوحدة وأقسامها والخدمات التي تقدمها بنطاق الجمعية للنهوض بقطاع الثروة الحيوانية وتوفير الخدمات البيطرية، مؤكدًا أن المحافظة تُعد من المحافظات الزراعية التي تمتلك ثروة حيوانية، تتطلب مزيدًا من التوسع في إنشاء الوحدات البيطرية لتقديم الخدمات البيطرية للمزارعين ومربي الماشية، حفاظا على الثروة الحيوانية والداجنة وزيادتها

واستكمل المحافظ الجولة بتفقد أحد الشركات التابعة للزراعات النسيجية لإنتاج تقاوي البطاطس والتي تعد الوحيدة على مستوى الوطن العربى بجمعية عرابي بمدينة العبور، وكان في استقباله المهندس محمد سالم رئيس مجلس إدارة الشركة، وهي الشركه الرائده في مجال زراعه الأنسجة النباتية وبحث تطوير النباتات وتخصص الشركة في التطوير والإكثار الدقيق لنباتات نخيل الثمر والبطاطس ونباتات أخرى.

محافظ القليوبية،دعم الفلاح المصري بكل السبل المتاحة

وخلال الجولة أكد محافظ القليوبية أن الدولة تحرص على دعم الفلاح المصري بكل السبل المتاحة إيمانا منها بضرورة إرساء دعائم التنمية الزراعية التي تظل ركنا رئيسيًا من أركان الاقتصاد الوطني، حيث تسارعت الخطى والجهود لتسخير كل الإمكانات من أجل تخفيف الأعباء عن المزارعين وتقديم القروض الميسرة لهم والتوسع في المشروعات والأنشطة الزراعية وتطوير وتحديث منظومة الري وتطويع التكنولوجيا الحديثة في القطاع الزراعي ورقمنة الخدمات المقدمة للفلاحين الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على توفير حياة كريمة للفلاح وتعزيز الإنتاجية الزراعية ورفع معدلات الأمن الغذائي والإستراتيجي للدولة وزيادة الصادرات المصرية من المحاصيل المختلفة.



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