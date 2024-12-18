تتويج منتخب القليوبية بطلا لدوري مراكز الشباب بالجمهورية

كرّم المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، فريق منتخب القليوبية لكرة القدم، تقديرًا لفوزه المميز على منافسه فريق منتخب بنى سويف في دوري مراكز الشباب لكرة القدم،والتى اقيمت مباراته على ملعب ستاد القاهرة الدولى، ليحقق منتخب القليوبية اللقب بعد أداء قوي ومستوى فني عالٍ طوال مشوار البطولة، فى حضور جماهيرى كبير دعما لفوز منتخب القليوبية، وذلك فى الصاله المغطاة بنادى سيتى كلوب بنها، مساء اليوم عرضته فيتو عبر الرابط

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محافظ القليوبية يشهد احتفالية تكريم المنتخب

يرافقه اعضاء مجلسي النواب والشيوخ مصطفى النفيلي، عزيز سابق، درويش مرعى، الناب عمرو درويش والدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، اللواء ايهاب حسن سراج الدين السكرتير العام، والدكتور وليد فرماوى مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، والعقيد احمد حسبو المدير التنفيذى لنادى سيتى كلوب بنها والدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للرياضة، رجل الأعمال أحمد شعلان مصطفى عبدالحميد فرج الممثل القانونى لهيئة الشبان العالمية ببنها، الكابتن محمد طه المدير التنفيذى لمنطقة القليوبية لكرة القدم ولفيف من مديري إدارات الشباب والرياضة والشخصيات العامة والإعلاميين والصحفيين وأعضاء مراكز الشباب بالقليوبية.



بدأت فقرات الحفل بطابور العرض للمشروعات القومية التابعة لمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية اعقبه السلام الجمهوري، وكلمة الدكتور وليد الفرماوى مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية ثم كلمة المهندس محافظ القليوبية وفقرات فنية واستعراضية شارك بها فريق مركز الفنون التابع لإدارة الشباب بالإضافة للمشاركة المتميزة للفرق الفنية بمدارس هيئة الشبان العالمية ببنها، واختتم الحفل بتكريم الفريق والجهات الداعمة وشركاء النجاح وفريق عمل مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية.

فى كلمته أعرب المحافظ خلال التكريم عن فخره واعتزازه بأداء الفريق وروحهم الرياضية العالية، وعن سعادته بهذا الإنجاز الذي يعكس روح التفاني والإصرار لدى شباب القليوبية،مشيدًا بجهود الجهاز الفني والإداري في إعداد فريق قوي يمثل المحافظة بصورة مشرفة، مؤكدًا علي ضرورة إستمرار رعاية الشباب والنشء واكتشاف المهارات الإبداعية لديهم، والإستفادة منها في المجالات التنموية ،والذي يتفق تمامًا مع رؤية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لبناء الإنسان.

وعلى هامش الحفل.

محافظ القليوبية يكرم مصطفى عبدالحميد فرج الممثل القانونى لهيئة الشبان العالمية ببنها

وفى لافتة إنسانية، قام محافظ القليوبية بتكريم امان السيد شحاته، وكيل الوزارة العمل بالمحافظة، بمناسبة بلوغها سن المعاش، حيث قدّم لها درع تقديرًا لجهودها المخلصة وما قدمته من عطاء خلال فترة خدمتها في دعم قطاع القوى العاملة وخدمة المواطنين، كما كرم رئيس مجلس إدارة مركز شباب سنديون، ورجل الأعمال أحمد شعلان، والعقيد احمد حسبو، لجهودهم المتميزة في توفير الدعم والإمكانيات اللازمة لتدريب منتخب القليوبية، مما ساهم في تحقيق هذا الإنجاز الرياضي وتكريم مصطفى عبدالحميد فرج الممثل القانونى لهيئة الشبان العالمية ببنها لجهوده المتميزة فى خدمة الأنشطة الشبابية والرياضية على مستوى المحافظة.

وخلال فقرة التكريمات تقد النواب بمنح رحلات عمر مجانية للفريق حيث قدم التائب مصطفى النفيلي 5 رحلات عمرة عن حزب مستقبل وطن والنائب صلاح سعودى 10رحلات عمرة، و5 رحلات عمرة من النائب الدكتور سيد حجازى، 5 رحلات عمرة من النائب عبدالسلام الخضراوى، و5 رحلات عمرة من النائب الدكتور عبدالله احمد عبدالله، كما تقدم التائب ياسر الهضيبي بمبلغ 50 الف جنيه دعما للفريق، وعلى هامش الحفل كرم محافظ القليوبية اللاعب عبدالرحمن حسين لاعب منتخب مصر وابن المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبي والحاصل على بطولة إفريقيا لرفع الأثقال.

الجدير بالذكر ان تنفيذ دوري مراكز الشباب،تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزارة الشباب والرياضة، والذى يعد من ثمار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الرياضة والشباب في مصر، وتشجيع الشباب على ممارسة النشاط الرياضي، حيث حصل الفائز بالمركز الأول (منتخب القليوبية) على (200) ألف، المركز الثاني (بني سويف) على مبلغ (150) ألفا، والمركز الثالث (الوادي الجديد) مبلغ (100) ألف، بينما حصل الرابع (الإسماعيلية) على مبلغ (50) ألفا، خلاف المبالغ التي تتحصل عليها الفرق من النقاط بالمحافظات.

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