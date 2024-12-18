الأربعاء 18 ديسمبر 2024
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محافظات

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالفرافرة في الوادي الجديد

حادث سير بالوادي
حادث سير بالوادي الجديد، ڤيتو

أصيب 3 شباب، في حادث مروري، اليوم الأربعاء، بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد. 

تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الفرافرة المركزي. 

تبين تصادم دراجة نارية بأخرى بطريق "قرية صبيح – مدينة الفرافرة" بمنطقة الكيلو 10 من الطريق أسفر عن إصابة كل من عطية عبد الوهاب عطية، 25 عامًا، أبو الوفا محمد أحمد، 15 عامًا، العقاد عبد العليم أحمد، 36 عامًا، وجمعيهم مقيمون بقرية " صبيح" التابعة لمركز الفرافرة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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الوادى الجديد تصادم دراجتين ناريتين حادث مروري سيارات الإسعاف شرطة النجدة مستشفي الفرافرة المركزي

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