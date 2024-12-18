إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالفرافرة في الوادي الجديد

أصيب 3 شباب، في حادث مروري، اليوم الأربعاء، بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الفرافرة المركزي.

تبين تصادم دراجة نارية بأخرى بطريق "قرية صبيح – مدينة الفرافرة" بمنطقة الكيلو 10 من الطريق أسفر عن إصابة كل من عطية عبد الوهاب عطية، 25 عامًا، أبو الوفا محمد أحمد، 15 عامًا، العقاد عبد العليم أحمد، 36 عامًا، وجمعيهم مقيمون بقرية " صبيح" التابعة لمركز الفرافرة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.