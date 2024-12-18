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حوادث

كسور ونزيف داخلي، مناظرة النيابة لجثة شاب لقي مصرعه في حادث بالتجمع

تحقيقات، فيتو
تحقيقات، فيتو

كشفت مناظرة  نيابة القاهرة الجديدة لجثة شاب لقي مصرعه بعد أن صدمته سيارة مسرعة أثناء عبوره الطريق بدائرة قسم شرطة التجمع عن أسباب الوفاة. 
 

وتبين أن الجثة لشاب في العقد الرابع من العمر يرتدي كامل ملابسه ومصاب بكسور متفرقة بالجسد وكسر في الجمجمة ونزيف داخلي وخارجي.

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا يفيد بوجود حادث تصادم في أحد الشوارع بمنطقة التجمع الخامس، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وبرفقتها سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث.

وبالفحص تبين أثناء عبور شخص يدعي م. م 33 سنة الطريق في  منطقة التجمع الخامس صدمته سيارة مسرعة ما أسفر عن مصرعه وفر قائدها هاربًا.


تحرر محضر بالواقعة وتولت  النيابة العامة التحقيق

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نيابة القاهرة الجديدة قسم شرطة التجمع النيابة العامة

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