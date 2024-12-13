تغيير عمولة السحب من الشباك في كريدي أجريكول

يبحث العديد من عملاء بنك كريدي أجريكول عن قيمة الرسوم الجديدة التي تم اعتمادها من البنك المركزي فيما يخص السحب النقدي من فروع البنك عبر الشباك.

وأوضح مسئولو البنك أنه منذ بداية ديسمبر تم إقرار عدة تعديلات مالية على الرسوم الخاصة بالخدمات بعد موافقة البنك المركزي وأبرزها خدمة السحب النقدي للعملاء من الفروع.

وأصبحت الرسوم المقررة في عمليات السحب النقدي 100 جنيه في عملية السحب من الشباك بعد أن ظلت لفترة 50 جنيها.

وفي مارس الماضي أعلن بنك كريدي اجريكول أنه من المقرر تغيير الحد الأدنى لباقات Optime و.Fidèle Club وتم منح العملاء فترة سماح مدتها 3 أشهر آنذاك انتهت في 31 مايو 2024 الماضي، لاستيفاء المعايير الجديدة من طرفهم وذلك لمواصلة الاستمتاع بجميع مزايا الباقة.

لعملاء باقة FIDÈLE CLUB :

ويمكن الاحتفاظ بمتوسط رصيد لا يقل عن 600 ألف جنيه مصري، بدلًا من 500 ألف جنيه مصري (أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية) خلال آخر 3 أشهر في جميع حساباتك لدى كريدي أجريكول مصر، أو تحويل صافي راتبك الشهري بمبلغ لا يقل عن 50 ألف جنيه مصري، بدلًا من 40 ألف جنيه مصري (أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية) لدى كريدي أجريكول مصر.

كما يمكن الاحتفاظ بمتوسط التدفقات النقدية الشهرية بمبلغ لا يقل عن 50 ألف جنيه مصري، بدلًا من 40 ألف جنيه مصري (أو ما يعادلها في العملات الأجنبية) في حسابك خلال 6 أشهر لدى كريدي أجريكول مصر،

معلومات هامة لعملاء باقة FIDÈLE CLUB أو باقة FIDÈLE CLUB BUSINESS

وفي حالة عدم احتفاظ العميل الحالي بالحد الأدنى للباقة لمدة 3 أشهر متتالية، يتم خصم مبلغ 100 جنيه مصري (أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية) لمدة 9 أشهر، وبالنسبة في حال عدم احتفاظ العميل الحالي بالحد الأدنى للباقة لمدة 12 شهر، سيتم إيقاف خدمات الباقة.

لعملاء باقة OPTIME :

ويمكن الاحتفاظ بمتوسط رصيد لا يقل عن 100 ألف جنيه مصري، بدلًا من 80 ألف جنيه مصري (أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية) خلال آخر 3 أشهر في جميع حساباتك لدى كريدي أجريكول مصر، أو تحويل صافي راتبك الشهري بمبلغ لا يقل عن 9 آلاف جنيه مصري، بدلًا من 7 آلاف جنيه مصري (أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية) لدى كريدي أجريكول مصر.

ويتي البنك الاحتفاظ بمتوسط التدفقات النقدية الشهرية بمبلغ لا يقل عن 9 آلاف جنيه مصري، بدلًا من 7 آلاف جنيه مصري (أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية) في حسابك خلال 6 أشهر لدى كريدي أجريكول مصر، على أن يتم منح عملاء الباقات الحاليين فترة سماح لمدة سماح لمدة 3 أشهر حتى 31 مايو 2024 لاستيفاء المعايير الجديدة، ومواصلة الاستمتاع بالمزايا الحصرية للباقة.

معلومات هامة لعملاء باقة OPTIME:

في حالة عدم احتفاظ العميل الحالي بالحد الأدنى للباقة لمدة 3 أشهر متتالية، يتم خصم مبلغ 50 جنيها مصري (أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية) لمدة 9 أشهر.

وفي حالة عدم احتفاظ العميل الحالي بالحد الأدنى للباقة لمدة 12 شهرا، سيتم إيقاف خدمات الباقة.

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