مصرع 13 شخصًا في اصطدام قارب للبحرية الهندية بعبارة ركاب (فيديو)

لقي ما لايقل عن 13 شخصًا مصرعهم جراء اصطدام قارب تابع للبحرية الهندية بعبّارة قبالة سواحل مومباي.



وجاء في منشور للمتحدث باسم البحرية الهندية على منصة "إكس": "عصرًا، فقدت السيطرة على سفينة تابعة للبحرية الهندية خلال تجربة لمحركها في ميناء مومباي بسبب عطل في المحرك".

Very sad news 💔



Mumbai boat accident: Video shows speedboat colliding with Elephanta Caves ferry! 99 passengers were rescued. 13 people died, including a naval officer Rescue operation involving 4 naval helicopters and 11 naval ships.#boataccident

#gatewayofindia #Mumbai… pic.twitter.com/lkdOZMiQYT December 19, 2024

وأضاف: "نتيجة لذلك اصطدمت السفينة بعبارة للركاب ما لبثت أن غرقت.

وأفادت تقارير عن مصرع 13 شخصًا حتى الآن"، مشيرًا إلى إنقاذ 99 شخصًا.

وأظهرت قنوات تلفزيونية محلية أن سفينة تحمل خمسة أشخاص على الأقل اصطدمت بالعبارة، مما تسبب في وقوع الحادث.

2 dead after ferry with passengers capsizes near Gateway of India in Mumbai; rescue operations underway



More details 🔗 https://t.co/9v8JvdT4jl#Mumbai #MumbaiBoatAccident pic.twitter.com/H8iyzoL5Er — The Times Of India (@timesofindia) December 18, 2024

وقال أحد الركاب على متن العبارة لقناة ABP Majha الإخبارية: "اصطدم القارب السريع بقاربنا وبدأت المياه تدخل قاربنا وانقلب. وطلب منا السائق ارتداء سترات النجاة.. سبحت لمدة 15 دقيقة قبل أن ينقذني قارب آخر".

وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في منشور "إكس": "حادث القارب في مومباي أمر محزن. تعازينا للعائلات المكلومة".

This is how boat collision happened in Mumbai, gate way today, which took life of 13 and 100+ rescued.#MumbaiBoatAccident pic.twitter.com/VTu6uG5NQ0 — Vije (@vijeshetty) December 18, 2024

وأعلن مودي عن دفع 200 ألف روبية (2356.63 دولارا) على سبيل الهبة من صندوق الإغاثة الوطني التابع لرئيس الوزراء لأقرب أقارب كل متوفى في حادث القارب، مبينًا أن المصابين سيحصلون على 50 ألف روبية.

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