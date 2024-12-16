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خارج الحدود

توقف الحركة في مطار بن جوريون الإسرائيلي بسبب صاروخ قادم من اليمن

مطار بن جوريون، فيتو
مطار بن جوريون، فيتو

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الإثنين، بتوقف حركة الملاحة الجوية في مطار بن جوريون الدولي (مطار تل أبيب) إثر إطلاق صاروخ من  اليمن. 

 

دوي صافرات الإنذار في تل أبيب ومحيطها

وأكدت الجبهة الداخلية الإسرائيلية دوي صافرات الإنذار في تل أبيب ومحيطها وعشرات البلدات والمواقع وسط إسرائيل.

ووفقا لـ وسائل الإعلام العبرية، فقد تم اعتراض الصاروخ الباليستي اليمني خارج الغلاف الجوي بواسطة منظومة حيتس.

جيش الاحتلال يعلن اعتراض مسيرة انطلقت من اليمن في البحر المتوسط

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي، اعتراض مسيّرة أُطلقت من الأراضي اليمنية باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وأوضح بيان صادر عن الجيش أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة له رصدت المسيّرة أثناء توجهها نحو الأجواء الإسرائيلية، حيث تم التعامل معها بنجاح.

وأشار مسؤول عسكري إسرائيلي إلى أن المسيّرة تم إطلاقها على ما يبدو ضمن محاولات الحوثيين استهداف مصالح إسرائيلية في المنطقة، دون تسجيل أي إصابات أو أضرار مادية.

هجمات الحوثيين منذ انطلاق طوفان الأقصي

يُذكر أن هذه الحادثة تأتي في ظل الهجمات التي تشنها  الحوثي لا سيما في البحر الأحمر وخليج عدن، وسط تحذيرات من مخاطر استخدام الطائرات المسيّرة من قبل أطراف إقليمية لشن هجمات عابرة للحدود.

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