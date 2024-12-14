السبت 14 ديسمبر 2024
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حوادث

إنقاذ 6 أشخاص إثر غرق مركب في نهر النيل بالجيزة

غرق مركب نيلية والأمن
غرق مركب نيلية والأمن ينقذ ركابها بالجيزة،فيتو

تحفظت الأجهزة الأمنية علي مسئول مركب سقط في نهر النيل بدائرة قسم الجيزة.

حيث انقلب مركب نيلى داخل نهر النيل، وتمكن المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة والقوة المرافقة له بالتنسيق مع غواصي الإنقاذ النهري التابعين لإدارة شرطة المسطحات بمديرية أمن الجيزة من إنقاذ 6 أشخاص كانوا مستقلين المركب، وذلك فور أن تلقي رئيس المباحث بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بغرق مركب في النيل.

 علي الفور انتقل رئيس المباحث وقوات من شرطة المسطحات المائية ونجحت في إنقاذ مستقلي المركب.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن السبب في غرق المركب، حدوث ثقب أسفل المركب مما ترتب عليه سقوطه داخل نهر النيل، وتحرر محضر بالواقعة وجار سحب المركب واتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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الأجهزة الأمنية نهر النيل قسم الجيزة مركب نيلي

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