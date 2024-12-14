إنقاذ 6 أشخاص إثر غرق مركب في نهر النيل بالجيزة

تحفظت الأجهزة الأمنية علي مسئول مركب سقط في نهر النيل بدائرة قسم الجيزة.

حيث انقلب مركب نيلى داخل نهر النيل، وتمكن المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة والقوة المرافقة له بالتنسيق مع غواصي الإنقاذ النهري التابعين لإدارة شرطة المسطحات بمديرية أمن الجيزة من إنقاذ 6 أشخاص كانوا مستقلين المركب، وذلك فور أن تلقي رئيس المباحث بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بغرق مركب في النيل.

علي الفور انتقل رئيس المباحث وقوات من شرطة المسطحات المائية ونجحت في إنقاذ مستقلي المركب.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن السبب في غرق المركب، حدوث ثقب أسفل المركب مما ترتب عليه سقوطه داخل نهر النيل، وتحرر محضر بالواقعة وجار سحب المركب واتخاذ الإجراءات القانونية.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.