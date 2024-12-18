أخبار مصر اليوم، " الوزراء " يكشف موقف مصر تجاه أحداث سوريا، خبر سار لأصحاب البطاقات التموينية الموقوفة، وطرح كميات كبيرة من الأسماك بالمجمعات، وخريطة سقوط الأمطار غدا

نشرة أخبار مصر، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

رئيس الوزراء: موقف مصر تجاه سوريا ثابت ولا نتدخل في الشئون الداخلية للدول

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن موقف الدولة المصرية تجاه الأزمة السورية ثابت ولم يتغير، مشددًا على أن مصر تلتزم بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة.

وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، أن هذا الموقف يأتي في إطار ثوابت السياسة الخارجية المصرية، التي أكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه الأخير بالقيادة العامة للقوات المسلحة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقيادة العامة للقوات المسلحة كان بالغ الأهمية، مشيرًا إلى الرسائل الحاسمة التي تم التأكيد عليها خلال اللقاء.

وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، أن الرئيس السيسي شدد على عدة نقاط رئيسية، من بينها أن امتلاك مصر القدرة والقوة يمثل ضمانة أساسية للحفاظ على أمن وسلامة مقدرات الشعب المصري.

خبر سار لأصحاب البطاقات التموينية الموقوفة، اعرف التفاصيل

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية توجيها وزاريا إلى مديريات التموين بتفعيل بطاقات التموين الموقوفة بسبب حالات الوفاة، ولكن بشروط.

وكانت وزارة التموين قد أوقفت بعض البطاقات التموينية نتيجة وجود مستحقات مالية متأخرة وهي غرامات مالية مستحقة على البطاقة التموينية بسبب عدم حذف المتوفى من البطاقة، والاستمرار في صرف حصة المتوفي.

وطالبت مديريات التموين من أصحاب البطاقات التموينية الموقوفة بسبب عدم تحصيل فروق الأسعار للوفاة، التوجه إلى ديوان عام المديرية والإدارات والمكاتب التموينية، ليتم عمل اللازم لتحصيل فروق الأسعار، حتى يتسنى إرسالها إلى وزارة التموين، لكي يتم إعادة تفعيلها للصرف على المنظومة الإلكترونية للدعم.

وتحرص الدولة على الحد من ارتكاب المخالفات من قبل أي شخص، وقد حددت الدولة عقوبة عدم إخراج المتوفى من البطاقة التموينية والاستمرار في صرف حصة الشخص الذي توفي بالفعل، كما أعطت الدولة أسرة المتوفى فرصة صرف حصة المتوفى لمدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ وفاة الشخص.

وبعد هذه الفترة المحددة من قبل الدولة، لا يحق لأسرة المتوفى صرف حصته، وتقوم الدولة بمعاقبة الشخص الذي يقوم بذلك بإلزامه برد قيمة السلع التي أنفقت باسم المتوفى خلال الفترة التي أنفقت فيها الحصص التموينية ، ويتم رد كل قيمة السلع بالسعر المباع في السوق دون دعم حكومي.

وصول رؤساء إيران وفلسطين وبنجلاديش وإندونيسيا القاهرة للمشاركة في قمة الدول الثماني

وصل كلا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس حكومة بنجلاديش الانتقالية محمد يونس، ومسعود بزشكيان رئيس إيران، ورئيس جمهورية إندونيسيا برابوو سوبيانتو إلى القاهرة للمشاركة في أعمال قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي D8 في نسختها الحادية عشرة.

وتستضيف القاهرة غدًا الخميس قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي D8 فى نسختها الحادية عشرة التى ستناقش سبل مواجهة المتغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية المتلاحقة.

وتترأس مصر النسخة الحالية من القمة حيث تولت رئاسة المجموعة فى مايو الماضى وتستمر فى قيادة أعمالها حتى نهاية العام المقبل.

ومن المقرر أن تعقد القمة على المستوى الرئاسى حيث يحضر رؤساء الدول الأعضاء الـ8 بما فيها مصر وهي: تركيا، وبنجلاديش، وإيران، وإندونيسيا، وماليزيا، ونيجيريا، وباكستان.

ومن المتوقع أن تعقد عدة قمم ولقاءات ثنائية على هامش انعقاد قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية في القاهرة سواء على مستوى الرؤساء أو الوفود المشاركة في المؤتمر.

التموين: طرح كميات كبيرة من الأسماك بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لطرح كميات كبيرة من الأسماك الطازجة والمجمدة فى منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25%،

يأتي ذلك فى إطار الحرص على توفير السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك بأسعار مناسبة لتخفيف الأعباء على المواطنين .

وتقوم الشركة المصرية لتسويق الأسماك إحدى الشركات القابضة للصناعات الغذائية التابعة بوزارة التموين بضخ كميات كبيرة من الأسماك بمنافذ الشركة بمحافظات القاهرة والجيزة بجانب المجمعات الاستهلاكية فى المناطق الأخرى.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس 19 - 12 -2024

حذرت هيئة الارصاد الجوية من الشبورة المائية الصباحية تكون كثيفة أحيانا على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية والطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الخميس ، حيث يسود طقس مائلا للبرودة على شمال البلاد والسواحل الشمالية ومعتدلا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ،بارد ليلا وفى الصباح الباكر على اغلب الأنحاء.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس نهارا، حيث يسود طقس مائلا للبرودة على شمال البلاد والوجه البحرى، معتدلا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد وجنوب سيناء

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد وشديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد

وتكون حالة البحر الأبيض المتوسط خفيف إلى معتدل ويصل ارتفاع الامواج من 1.5:2.25 متر.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية فى نشرة طقس الغد أن حالة البحر الأحمر تكون معتدل ويصل ارتفاع الأمواج من 1.5:2 متر.

كما وجهت الدكتورة ايمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت فى الصباح الباكر وليلا خاصة لكبار السن والأطفال.

كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية أثناء هطول الأمطار

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة عن الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 14

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:21

درجة الحرارة الصغرى: 12

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:25

درجة الحرارة الصغرى: 15

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:25

درجة الحرارة الصغرى:10

وزير الصحة يكشف موعد انتهاء أزمة نقص الدواء

كشف الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، أنه من المنتظر انتهاء أزمة نقص الدواء بشكل كامل بنهاية العام الجاري.

ولفت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر تنتج 90% من احتياجاتها من الدواء، والمستهدف زيادة هذه النسبة الفترة المقبلة.

وأشار إلي أن منظومة التأمين الصحي الشامل تكلفت في مرحلتها الأولى 51 مليار جنيه، وتم رصد 115 مليار جنيه للمرحلة الثانية.

وأكد أن حجم ميزانيات القطاع الصحي تضاعفت 4 مرات في حوالي 10 سنوات، مشيرًا الي إصدار نحو 3.5 مليون قرار علاج على نفقة الدولة للمواطنين غير المشمولين بمنظومة التأمين الصحي

ولفت إلي أن مصر سجلت 5 أرقام قياسية في مجال الكشف وعلاج الأمراض السرطانية، كما أصبحت أول دولة في العالم تحصل على الإشهاد الذهبي في خلوها من فيروس سي.

توجيهات هامة بشأن الاستعداد لامتحانات نصف العام بالجيزة

أصدر سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، مجموعة من التوصيات الهامة استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الأول، مؤكدًا على الدور التربوي للمدرسة بجانب دورها التعليمي.

وشملت التوصيات عدة محاور رئيسية تهدف إلى رفع مستوى الطلاب وتحسين جودة التعليم.

وشدد مدير تعليم الجيزة على ضرورة الاستعداد الجيد لامتحانات نصف العام، من خلال مراجعة المناهج الدراسية وتكثيف المذاكرة، كما وجه بحصر الطلاب الضعاف دراسيًا وتقديم الدعم اللازم لهم لرفع مستواهم قبل الامتحانات

وأكد سعيد عطية أن المدرسة ليست مجرد بيئة تعليمية، بل هي بيئة تربوية في المقام الأول، تشارك المنزل في تهذيب وتحسين سلوكيات التلاميذ في التعامل مع بعضهم البعض ومع المجتمع الخارجي، ودعا إلى تفعيل الأنشطة المدرسية المختلفة التي تساهم في تنمية شخصية الطلاب وصقل مهاراتهم.

وحث مدير تعليم الجيزة على الاهتمام بالطلاب الموهوبين ورعايتهم وتنمية مواهبهم، وتشجيعهم على المشاركة في المسابقات الواردة من مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بهدف اكتشاف قدراتهم وتنميتها.

وأكد عطية أن من أولويات نجاح المنظومة التعليمية هو الحضور اليومي للطلاب والمعلمين ومتابعتهم داخل المدرسة، ودعا أولياء الأمور إلى الحرص على تعليم أبنائهم وبناتهم، مؤكدًا أن التعليم هو النبتة وحجر الأساس في المجتمع، والحرص على تخريج جيل صالح.

غزيرة ورعدية، الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار غدا الخميس

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن خريطة سقوط الأمطار الغزيرة الرعدية غدا الخميس، حيث من المتوقع سقوط أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانًا قد يصاحبها سقوط لحبات البرد على مناطق متفرقة من محافظة مطروح.

وتسقط أمطار متوسطة إلى غزيرة قد تكون رعدية مساء على مناطق من"الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ".

كما تسقط أمطار خفيفة ليلا على "المنوفية، الغربية، الشرقية، الدقهلية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، القاهرة، الجيزة، القليوبية" على فترات متقطعة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الخميس، حيث يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد والسواحل الشمالية ومعتدل على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس نهارا، حيث يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد والوجه البحرى، معتدل على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد وجنوب سيناء

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد وشديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد

وتكون حالة البحر الأبيض المتوسط خفيف إلى معتدل ويصل ارتفاع الأمواج من 1.5:2.25 متر.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية فى نشرة طقس الغد أن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة ويصل ارتفاع الأمواج من 1.5:2 متر.

كما وجهت الدكتورة ايمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت فى الصباح الباكر وليلا خاصة لكبار السن والأطفال.

كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية أثناء هطول الأمطار

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