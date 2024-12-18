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أخبار مصر

وصول رؤساء إيران وفلسطين وبنجلاديش وإندونيسيا القاهرة للمشاركة في قمة الدول الثماني

مسعود بزشكيان رئيس
مسعود بزشكيان رئيس إيران, فيتو
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وصل كلا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس حكومة بنجلاديش الانتقالية محمد يونس، ومسعود بزشكيان رئيس إيران، ورئيس جمهورية إندونيسيا برابوو سوبيانتو إلى القاهرة للمشاركة في أعمال قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي D8  في نسختها الحادية عشرة.

وتستضيف القاهرة غدًا الخميس قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي D8 فى نسختها الحادية عشرة التى ستناقش سبل مواجهة المتغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية المتلاحقة.

وتترأس مصر النسخة الحالية من القمة حيث تولت رئاسة المجموعة فى مايو الماضى وتستمر فى قيادة أعمالها حتى نهاية العام المقبل.

ومن المقرر أن تعقد القمة على المستوى الرئاسى حيث يحضر رؤساء الدول الأعضاء الـ8 بما فيها مصر وهي: تركيا، وبنجلاديش، وإيران، وإندونيسيا، وماليزيا، ونيجيريا، وباكستان.

ومن المتوقع أن تعقد عدة قمم ولقاءات ثنائية على هامش انعقاد قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية في القاهرة سواء على مستوى الرؤساء أو الوفود المشاركة في المؤتمر.

 

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