وزير الصحة يكشف موعد انتهاء أزمة نقص الدواء

كشف الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، أنه من المنتظر انتهاء أزمة نقص الدواء بشكل كامل بنهاية العام الجاري.

ولفت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر تنتج 90% من احتياجاتها من الدواء، والمستهدف زيادة هذه النسبة الفترة المقبلة.

وأشار إلي أن منظومة التأمين الصحي الشامل تكلفت في مرحلتها الأولى 51 مليار جنيه، وتم رصد 115 مليار جنيه للمرحلة الثانية.

وأكد أن حجم ميزانيات القطاع الصحي تضاعفت 4 مرات في حوالي 10 سنوات، مشيرًا الي إصدار نحو 3.5 مليون قرار علاج على نفقة الدولة للمواطنين غير المشمولين بمنظومة التأمين الصحي



ولفت إلي أن مصر سجلت 5 أرقام قياسية في مجال الكشف وعلاج الأمراض السرطانية، كما أصبحت أول دولة في العالم تحصل على الإشهاد الذهبي في خلوها من فيروس سي.



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