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التموين: طرح كميات كبيرة من الأسماك بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة

الاسماك بالمجمعات
الاسماك بالمجمعات الاستهلاكية

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لطرح كميات كبيرة من الأسماك الطازجة والمجمدة فى منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25%، 

يأتي ذلك فى إطار الحرص على توفير السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك بأسعار مناسبة لتخفيف الأعباء على المواطنين  .

وتقوم  الشركة المصرية لتسويق الأسماك إحدى الشركات القابضة للصناعات الغذائية التابعة بوزارة التموين بضخ كميات كبيرة من الأسماك بمنافذ الشركة بمحافظات القاهرة والجيزة بجانب المجمعات الاستهلاكية فى المناطق الأخرى. 

 

أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية

 

وتواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية ضخ اللحوم الطازجة بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار تقل عن السوق المحلي بنحو 30 %.

 

وأكدت وزارة التموين  أن تعاقدات الوزارة والاحتياطي الاستراتيجي من اللحوم الطازجة المستوردة تبلغ 7.5 أشهر.

 

وأشارت إلى  أن هناك أرصدة موجودة حاليا من اللحوم السوداني والجيبوتي تبلغ  20 ألف رأس، وأن الاستيراد متواصل من السودان والصومال وجيبوتي دون أي عقبات لوجيستية تكفي احتياجات السوق المصري دون أية مشكلات.

 

 

وفي الوقت الذي يتجاوز فيه أسعار اللحوم الطازجة بالأسواق الخارجية 450 جنيه للكيلو، تطرح وزارة التموين اللحوم الطازجة بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار تقل عن نظيرتها بنحو 30%، حيث يبلغ أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية كالآتي: 

 

كيلو لحم كندوز صغير طازج بسعر 285 جنيهًا

 

كيلو اللحم البلدي الطازج بسعر 310 جنيها

 

كيلو اللحوم الهندي بسعر  195 جنيهًا

 

كما تطرح وزارة التموين 3 آلاف طن من الدواجن بسعر 135 جنيهًا للكيلو الواحد. 

 

 

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الاحتياطي الاستراتيجي من اللحوم الشركة المصرية لتسويق الأسماك المجمعات الاستهلاكية وزارة التموين

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