القاهرة الكبرى تتزين بالأخضر.. مبادرة رئاسية لتشجير المحاور والطريق الدائري.. ووزيرتا البيئة والتنمية المحلية تُطلقان خطة مُحكمة واشتراطات صارمة

تسعي مصر نحو مستقبل أخضر ومستدام، وتتضافر الجهود لرسم لوحة فنية من الأشجار على امتداد ربوع الوطن، ومن مبادرة "100 مليون شجرة" الرئاسية، ينبثق مشروع طموح لتشجير محاور القاهرة الكبرى، ليس بهدف تجميل الطرق فحسب، بل لخلق بيئة صحية ونقية للأجيال القادمة، ويجسد هذا المشروع التزام الدولة بمواجهة تحديات تغير المناخ وتحسين جودة الحياة، من خلال تحويل الطرق والمحاور إلى مساحات خضراء تُنعش الأرواح وتُلطف الأجواء.

وعقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعًا مع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حضر الاجتماع عبر الفيديو كونفرانس كل من الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية ، ومن مقر الوزارة كل من الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة الأسبق ورئيس اللجنة الاستشارية للتشجير، وعدد من قيادات وزارات التنمية المحلية والبيئة والزراعة والإنتاج الحربي والاستشاريين؛ الدكتور ماهر استينو، والدكتور طارق صبحي من شركة أوكو بلان.

خطة مُحكمة لتشجير مُستدام



وشهد الاجتماع استعراض الإجراءات اللازمة لتنفيذ تكليفات لدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فيما يخص مخطط تشجير المحاور بمحافظات القاهرة الكبرى ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة والتي تتضمن المناطق والمحاور المرورية والطريق الدائرى في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية بما يراعي الشكل الجمالى والبيئة البصرية للأماكن المقرر تشجيرها وكذا أصناف الزراعات المُختارة التي سيتم توريدها من وزارة الإنتاج الحربى للمحافظات الثلاث ومراعاة عدد من الاشتراطات من بينها أشجار تحتاج كميات قليلة من المياه وتضيف قيمة جمالية في نفس الوقت، ومراعاة التوزيع المتناسق لها بما يعكس مظهرًا حضاريًا للطريق الدائري بالإضافة إلى تكويد هذه الأشجار التي سيتم زراعتها والحفاظ عليها ورعايتها، وكذا التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتعات العمرانية لدورها في تنفيذ هذا المخطط.



تعميم دليل إرشادي ومعايير مُوحّدة

كما تطرق الاجتماع إلى الإجراءات والخطوات التي تم إتخاذها في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة ومن بينها تعميم الدليل الارشادي المعد من قبل اللجنة الاستشارية لوزارة البيئة، وكذا إصدار كتاب دوري للمحافظات لتقنين التعامل مع الأشجار وتجريم القطع الجائر لها وضرورة الرجوع إلى اللجنة المشكلة في كل محافظة في هذا الشأن والالتزام بأعمال الصيانة الدورية للأشجار التي يتم زراعتها وكذا التنسيق مع هيئة الاستشعار عن بعد والمجلس الأعلى للجامعات والجهات المعنية بالتكويد لإعداد قاعدة بيانات للأشجار وتكويدها ومراجعة أنواع الأشجار المقترح زراعتها ضمن المبادرة من جانب الاستشارين الذين تم الاستعانة بهم.



وضع اشتراطات صارمة واختيار دقيق للأشجار

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه سيتم البدء بتشجير الطريق الدائرى المار فى محافظات القاهرة الكبرى، لذا فلابد من مراعاة عدة إشتراطات كالشكل والتصميم الخاص بتنفيذ عمليات التشجير، نوع الأشجار المستخدمة، المياة التى يتم استخدامها لرى تلك الأشجار، القيام بتكويد تلك الأشجار لسهولة متابعتها، لافتة إلى ضرورة مراعاة المخططات التى تم إعدادها والالتزام بالدليل الإرشادى، مُشيرةً إلى ضرورة اختيار الأشجار غير المستهلكة للمياه، بالإضافة إلى تنفيذ ورش عمل بمشاركة أعضاء اللجنة الاستشارية مع دعوة المسئولين عن عمليات الزراعة ومديري مديريات الزراعة في المحافظات بهدف مناقشة وتوضيح الرؤى العامة بشأن الدليل الارشادي وآليات التطبيق.

مسؤولية مُشتركة ودعم مُتواصل بين الجهات المختلفة

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على ضروة تواصل مديريات الزراعة مع شركات مياه الشرب للتأكد من الامداد بالمياه من خلال تنكات مياه معالجة، لافتةً إلى ضرورة إتاحة الدليل الإرشادى للقطاع الخاص الذى يود القيام بعمليات تشجير فى بعض الأماكن الخاصة به للإلتزام بنفس المعايير المتبعة فى الدليل.

ومن جانبها أكدت وزيرة التنمية المحلية على مسئولية ودور مديريات الزراعة خلال تنفيذ مخطط تشجير المحاور بمحافظات القاهرة الكبرى والقيام بأعمال استلام الأشجار التي سيتم توريدها للتأكد من أنها تتناسب مع المخطط المطلوب تنفيذه وكذا أعمال الصيانة والمتابعة الخاصة بالتنفيذ بعد ذلك بما يحافظ علي تلك الأشجار، مشيرة إلى تقديم المحافظات الثلاث لكل الدعم اللازم لتنفيذ هذا المخطط والدراسة التي تم إعدادها بما يساهم في نجاحه والعرض على رئيس مجلس الوزراء خلال الثلاث شهور القادمة.

وخلال الاجتماع أوضح محافظ القاهرة الجهود التي قامت بها المحافظة بالتعاون مع الشركاء المعنيين بالمبادرة الرئاسية لزراعة شارع إبراهيم أبوالنجا بمدينة نصر كتجربة لتعميمها على بعض المناطق بعد اختيار نوعية خاصة من الأشجار المستخدمة، والتواصل مع بعض مؤسسات المجتمع المدنى والشركات الخاصة لدعم تنفيذ المخطط كنوع من المشاركة المجتمعية ومراعاة الهوية البصرية.

كما عرض كل من محافظي الجيزة والقليوبية لمجموعة من الاجراءات والتنسيقات التي سيتم اتخاذها قبل البدء في تنفيذ المخطط الخاص بالطريق الدائري بالإضافة إلي عدد من الاحتياجات الضرورية المطلوبة لنجاح عملية التنفيذ وتحقيق الاهداف التي تم وضعها في المخطط.



وخلال اللقاء تم التأكيد على أهمية التنسيق وسرعة التواصل بين المحافظات الثلاث وشركات مياه الشرب والصرف الصحى الموجودة بها للتأكد من توفير المياه المطلوبة للزراعة قبل البدء في تنفيذ المخطط الخاصة بزراعة الطريق الدائرى وتحديد المناطق التي سيتم زراعتها في نطاق كل محافظة وسرعة وضع تصور نهائي للشكل الخاص بالأشجار كنموذج للطريق الدائرى وكذا التواصل بين المحافظات الثلاث ومؤسسات المجتمع المدنى والشركات الكبرى بكل محافظة لدعم تنفيذ المخطط للطريق الدائرى، بالإضافة إلى الاتفاق على استعانة المحافظات بكليات الزراعة فيما يخص الصيانة والمتابعة لتنفيذ المخطط إلى جانب الدور الرئيسى لمديريات الزراعة.



وتم الاتفاق على استمرار التواصل مع الوزارات الثلاث والاستشاريين وباقى الجهات المعنية بالمبادرة لعقد اجتماع الأسبوع القادم لعرض النتائج النهائية للمخطط للعرض على رئيس مجلس الوزراء للبدء في التنفيذ.



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