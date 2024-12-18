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ثقافة وفنون

الإعلامية سالي شاهين تشارك في الحلقة 39 من مسلسل وتر حساس

سالي شاهين، فيتو
سالي شاهين، فيتو

مسلسل وتر حساس ، ظهرت الإعلامية سالي شاهين خلال أحداث مسلسل وتر حساس الحلقة 39، حيث ظهرت كمقدمة برنامج “السفيرة عزيزة” وظهرت بنفسها وشخصيتها.

 واستضافت سلمى (صبا مبارك) خلال أحداث الحلقة لكي تتحدث عن شقيقتها ليلى التي قتلت على يد زوجها مازن (أحمد جميل سعيد) ولكن تأتي مكالمة هاتفية تهاجم سلمى وتقطع الطريق أمامها لتبييض سمعة شقيقتها الراحلة. 

 

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ومسلسل وتر حساس من بطولة صبا مبارك وهيدي كرم ومحمد علاء وإنجي المقدم وأحمد جميل سعيد ومحمد العمروسي وتميم عبده ومحمد علي رزق، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.

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هيدي كرم تميم عبده سالي شاهين مسلسل وتر حساس وتر حساس وائل فرج مسلسل وتر حساس الحلقة 39

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