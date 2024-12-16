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صحة ومرأة

معهد التغذية يحذر من نسيان شرب الماء في الشتاء لهذا السبب

أهمية تناول الماء
أهمية تناول الماء في الشتاء

في موسم الشتاء يلاحظ الكثير من الأشخاص أنهم ينسون شرب الماء طوال اليوم مما يسبب الإصابة بالجفاف وتغير لون البول وضعف المناعة.

أهمية تناول الماء في موسم الشتاء 

وأكد المعهد القومي للتغذية ضرورة الحرص على تناول  الماء في الشتاء حيث تساعد في دعم المناعة.
 

وقال معهد التغذية، إنه يختلف احتياج الأفراد إلى الماء حسب أحجامهم وأعمارهم ونشاطهم البدني.
 

أهمية شرب الماء
أهمية شرب الماء

وأوضح أنه لتجنب الجفاف يجب تناول ثمانية أكواب من الماء يوميًّا، مشيرًا إلى أنه مع برودة الجو يعزف الكثيرون عن تناول الماء، ويؤدى ذلك إلى الجفاف غير المرئي، ومن أهم علاماته أن يكون لون البول أصفر داكن.

أضرار نسيان شرب الماء 

وأكد المعهد ضرورة  ملاحظة تغير لون البول والحفاظ على الترطيب، مشيرًا إلى أنه من علامات حصول الجسم على احتياجه من الماء هو أن يكون لون البول أصفر فاتحًا.

من جانب آخر كشف المعهد القومي للتغذية عن مفاجأة؛ وهى أن البنجر لا يعالج الأنيميا، مشيرًا إلى أن البنجر من الخضراوات المفيدة والمغذية و لكنه ليس علاجًا للأنيميا، ويحتوي البنجر على كميات قليلة من الحديد مقارنة بما يحتاجه جسم الإنسان، حيث يحتاج الفرد إلى 8 ميليجرام من الحديد يوميًّا.

 

لا يمكن الاعتماد على تناول البنجر لعلاج حالات الأنيميا
 

وقال المعهد القومي للتغذية، إنه تحتوي ثمرة البنجر المتوسطة على 0.7 ميليجرام فقط من الحديد؛ لذلك لا يمكن الاعتماد على تناول البنجر لعلاج حالات الأنيميا.

وتتضمن  فوائد تناول البنجر خفض ضغط الدم وتحسين الأداء الرياضي، من بين أمور أخرى.

والبنجر من الخضروات المغذية للغاية ومليء بالفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية الأساسية، والعديد منها له خصائص طبية ويسهل إضافته إلى نظام الغذائي.

يحتوي البنجر على العديد من العناصر الغذائية وقليل من السعرات الحرارية كما أنه غني بشكل خاص بحمض الفوليك، وهو فيتامين يلعب دورًا رئيسيًّا في النمو والتطور وصحة القلب ويحتوي على كمية جيدة من الماغنيسيوم، كما يشارك في تكوين العظام وبالإضافة إلى ذلك، فهو يحتوي على نسبة عالية من النحاس، وهو معدن مهم مطلوب لإنتاج الطاقة.

ومن فوائد تناول البنجر:

١- يحسن الأداء الرياضي.
٢- قد يحسن صحة الجهاز الهضمي.

٣-يمد الجسم بالطاقة.

٤- يدعم صحة الدماغ.

وتتراجع الوظائف العقلية والإدراكية بشكل طبيعي مع تقدم العمر، مما قد يزيد من خطر الإصابة بالاضطرابات العصبية.

٥- قد يحتوي على بعض الخصائص المضادة للسرطان.


يحتوي البنجر على العديد من المركبات ذات الخصائص المضادة للسرطان، بما في ذلك البيتين، وحمض الفيروليك، وحمض الكافيين.

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أضرار الإفراط في تناول البنجر  

 

لا ينصح الأطباء بالاعتماد على نظام غذائي يحتوي على البنجر يوميًّا، ومن الأفضل دائمًا اتباع نظام غذائي متنوع.

ولا يسبب تناول كمية صغيرة من البنجر كل يوم أي ضرر، ولكن تناول كميات كبيرة منه قد يؤدي إلى عدة أضرار منها:

١- انخفاض ضغط الدم.

٢-تحول لون البول والبراز إلى الأحمر أو الأسود.

٣- مشاكل في الجهاز الهضمي لأي شخص يعاني من حساسية تجاه العناصر الغذائية.

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