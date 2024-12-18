أمن القليوبية يوضح اختطاف سيدة للأطفال في القليوبية

أكد مصدر أمني بالقليوبية، حقيقة ما تردد على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، خطف سيدة للأطفال الصغار، وتسليمهم نظير مقابل مادي لأحد المستشفيات، موضحا أن ذلك الأمر عار تماما عن الصحة.

تداول واقعة خطف سيدة للأطفال الصغار بالقليوبية

وقال إن السيدة مسنة وتعاني من تأخر عقلي وتعالج نفسيًا بمستشفى العباسية، وكانت تلعب مع الصغيرة لأنها غير مدركة، فظن الأهالي أنها تخطفها.

وأضاف أنه تحرر محضر بالواقعة وتفاصيلها، وقدمت والدة تلك السيدة، إفادات بأنها مريضة نفسيا وقدمت كافة الأوراق التي تثبت ذلك للأجهزة الأمنية، وأنها غير مدركة لأفعالها، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، تلقت إخطارًا يفيد، بخطف سيدة للأطفال بشبرا الخيمة، وعلى الفور تم الانتقال لمكان الواقعة، وتبين أن تلك السيدة مريضة نفسيا، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عددا من منشورات وصور لسيدة اتهموها بخطف الأطفال وبيعهم نظير مبلغ مالي لأحد المستشفيات

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