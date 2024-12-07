منتخب الناشئين يستهدف خوض 4 وديات دولية استعدادا لأمم إفريقيا

منتخب الناشئين، كشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2008، أن أحمد الكاس المدير الفني للفراعنة الصغار، يستهدف خوض الفريق 4 مباريات ودية دولية على الأقل، ضمن برنامج إعداد الفريق لبطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة، المقرر إقامتها في الربع الأول من العام المقبل 2025.

وينتظر أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين، تسلم مجلس هاني أبو ريدة مهام عمله رسميا في اتحاد الكرة، من أجل عقد جلسة مع هاني أبو ريدة لمناقشته في برنامج إعداد منتخب الناشئين لبطولة أمم إفريقيا 2025

منتخب مصر يتوج بطلًا لدورة شمال إفريقيا

وتوج منتخب مصر للناشئين عن جدارة واستحقاق بالمركز الأول، ولقب دورة شمال إفريقيا لمواليد 2008، وبالتالي تأهله لبطولة كأس الأمم الإفريقية للناشئين تحت 17 سنة، المقرر إقامتها بكوت ديفوار في الربع الأول من العام المقبل 2025.

أحمد الكاس، فيتو

وتوج منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 بدورة شمال إفريقيا تحت 17 سنة بعدما تصدر قمة الترتيب برصيد 9 نقاط يليه المنتخب المغربي مستضيف الدورة في المركز الثاني بـ 8 نقاط، وتأهل المنتخبين معا لبطولة أمم إفريقيا للناشئين في كوت ديفوار.

منتخب مصر يفوز على ليبيا

وحقق منتخب مصر للناشئين بقيادة مديره الفني أحمد الكاس فوزًا كبيرًا على حساب نظيره المنتخب الليبي بسبعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب بيري جيكو بالعاصمة المغربية، ضمن مواجهات الجول الأخيرة من تصفيات شمال إفريقيا تحت 17 عامًا.

الفوز رفع رصيد منتخب الناشئين إلى 9 نقاط، بعدما حقق الفوز في ثلاث مباريات على حساب الجزائر وتونس وليبيا، فيما خسر مباراته الأولى أمام المغرب بخماسية مقابل هدف.

الجهاز الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2008، فيتو

آخر مشاركة لمنتخب مصر في نهائيات أمم إفريقيا

وكانت أخر مرة تشهد مشاركة منتخب الناشئين المصري في بطولة أمم إفريقيا في نسخة 2011 والتي أقيمت في رواندا.

4 منتخبات تتأهل لنهائيات كأس العالم للناشئين

وتتأهل المنتخبات الأربع أعضاء المربع الذهبي في بطولة أمم إفريقيا مباشرة لنهائيات مونديال قطر للناشئين تحت 17 سنة، والتي تقام في العام المقبل، علمًا بأن مصر شاركت مرتين فقط في كأس العالم الأولى عام 1987 في كندا والثانية 1997 في مصر.

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