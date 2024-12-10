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أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 275 بجريدة الوقائع المصرية

وزير الداخلية اللواء
وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 275، الصادر في 10 ديسمبر 2024، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة الداخلية، ومحافظة الجيزة، ومحافظة بني سويف.

وجاءت تلك القرارات كالتالي:
-قرارات وزارة الداخلية بالأذن لـ 63 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، وسحب الجنسية المصرية من 21 مواطنًا.
- قرارات محافظة الجيزة باعتماد  مشروع تعديل تقسيم يحيى زكريا مهران، واعتماد مشروع تعديل تقسيم القطعة (أ2) من المشروع المعتمد بالقرار رقم 1364 لسنة 2023. 


- قرار محافظة بني سويف باعتماد شارع بعرض (4 م) بالمخطط التفصيلى المعتمد لقرية بنى عفان التابعة للوحدة المحلية إهناسيا الخضراء، مركز بنى سويف.
 

 

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