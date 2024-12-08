أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 273 بجريدة الوقائع المصرية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 273، الصادر في 8 ديسمبر 2024، أهم القرارات الحكومية اليوم، وأبرزها قرارات وزارة الداخلية، ووزارة النقل، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

-قرارات وزارة الداخلية، بشأن الأذن لـ 42 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، ورد الجنسية المصرية لـ42 شخصًا.

-وقرار وزارة النقل بنزع ملكية الأراضى والعقارات الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 83 لسنة 2022، باعتبار مشروع تطوير مزلقانات السكك الحديدية بمدينة إدفو محافظة أسوان من أعمال المنفعة العامة.

-وقرار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمنح الحماية للأصناف النباتية (نكتارين، وخوخ، وفراولة، وتوت، وبطاطس، وكوسة، وزيتون وبرتقال)

-وقرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية، القرار رقم 14 لسنة 2024 "بالتفويض" باعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة التجارية لمحافظة سوهاج عن العام المالى 2025.





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