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أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 280 بجريدة الوقائع المصرية

وزير النقل والصناعة
وزير النقل والصناعة كامل الوزير، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 280، الصادر في 16 ديسمبر 2024، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة النقل، ووزارة الاستثمار والتجارة الداخلية، ووزارة الزراعة، ووزارة التموين، ووزارة الإسكان ومحافظة القاهرة، وهيئة الدواء المصرية.

-قرار وزارة النقل بنقل تنبعية الطريق داخل مدينة السنبلاوين إلى مجلس مدينة السنبلاوين، ابتداء من نقطة التقاء طريق القاسمى/ السنبلاوين الفردى مع بداية التحويلة وحتى بداية الازدواج لطريق المنصورة/ السنبلاوين.

-وقرارات وزارة الاستثمار والتجارة الداخلية بشأن استمرار رسم الصادر على بعض أصناف مكونات الأعلاف. وضم إلى عضوية المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية مهندس محمد محمود العفش- مجموعة شركات الأمير. 

قرار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمنح الحماية لعدد من الأصناف النباتية. وإضافة مجزر آلي للدواجن بالشرقية للكشف رقم (1) المرافق للقرار الوزاري 1225 لسنة 2010.

-وقرار وزارة التموين بتعديل مسميات بعض مكاتب السجل التجاري لتصبح مكاتب سجل تجاري مميزة.

-وقرار وزارة الإسكان باعتماد المخططات الاستراتيجية لـ 16 قرية بمحافظة البحيرة.

-وقرار محافظة القاهرة بالاستيلاء المؤقت على الموقع الذى تشغله مدرسة الشهيد الرائد عمرو صالح الدين الإعدادية بنات التابعة لإدارة مصر الجديدة التعليمية تمهيدًا لاستكمال إجراءات نزع الملكية.


-وقرارات هيئة الدواء المصرية بالترخيص لإنشاء مكاتب علمية للدعية للأدوية المسجلة بهيئة الدواء المصرية تحت اسم مكتب علمي.


 

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