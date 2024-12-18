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خارج الحدود

صحيفة عبرية: الطقس بجبل الشيخ أثر على موعد محاكمة نتنياهو

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أن الطقس في جبل الشيخ أثر على موعد مثول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمام المحكمة، بعد أن أجل القضاة محاكمة الأخير بسبب الزيارة التي أجراها لموقع التوغل الإسرائيلي على الحدود مع سوريا.     

تأجيل محاكمة نتنياهو

وكشف قضاة، بحسب الصحيفة، أنهم أجلوا محاكمة نتنياهو لدواعٍ أمنية دون توضيح الأسباب، للسماح لنتنياهو بزيارة الجانب السوري من جبل الشيخ.  

وأوضح القضاة أن الطلب الذي قدمه مكتب نتنياهو، تضمن احتمالية تأجيل الزيارة بسبب الطقس في جبل الشيخ، وهو ما أثر في سير المحاكمة.  

وزار نتنياهو، أمس الثلاثاء، جبل الشيخ للاستماع إلى إفادة بشأن العمليات مع قادة للجيش ومسؤولين أمنيين، وقال إن بلاده ستبقى في الموقع الإستراتيجي على الحدود السورية إلى حين التوصل لترتيب مختلف.  

وقال في بيان صدر عن مكتبه، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء: "نجري هذا التقييم من أجل اتخاذ قرار بشأن نشر الجيش الإسرائيلي في هذا الموقع المهم إلى حين التوصل إلى ترتيب آخر يضمن أمن إسرائيل". 

واحتلت القوات الإسرائيلية جبل الشيخ عندما دخلت المنطقة منزوعة السلاح بين سوريا وهضبة الجولان المحتلة بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد هذا الشهر.  

وانتقدت الأمم المتحدة، وعدد من الدول توغل إسرائيل في المنطقة العازلة التي أنشئت بعد حرب 1973 ووصفته بأنه انتهاك للاتفاقات الدولية، ودعت لسحب القوات.  

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