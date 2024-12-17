الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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حصاد 2024 في معدلات التضخم.. هذه أعلى الدول ضحية معدلات ارتفاع الأسعار بالعالم.. فلسطين ضمن أعلى ارتفاع تضخم أسعار الغذاء.. ومصر تأتي بالمرتبة الأخيرة

معدلات التضخم، فيتو
معدلات التضخم، فيتو

تسببت ارتفاع معدلات التضخم في أزمة كبيرة للعديد من دول العالم على مدار العام الجاري، مما جعلت المواطنين يعانون من الزيادات المستمرة في أسعار السلع، ونتج عنها التأثير على الفئات السكانية الضعيفة، والأمن الغذائي العالمي.

 

وبالرغم من تأثر أغلب دول العالم بالتضخم خلال 2024، إلا أن أمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وإفريقيا من أكثر الدولة التي تضررت من ارتفاع أسعار المستهلكين انعكاسا لزيادة أسعار السلع.

 

أكثر الدول التي شهدت أعلى ارتفاع في نسبة تضخم

وكشف تقرير لموقع فيجوال كابيتالست، الذي شاركت به منصة Brazil Potash، عن أكثر الدول التي شهدت أعلى ارتفاعا في نسبة تضخم أسعار الغذاء في 2024، وفقا لأحدث البيانات من Trading Economics اعتبارا من سبتمبر 2023، وحتى أكتوبر 2024، وشملت ما يلي من بلدان.

 

الأرجنتين في صدارة المتأثرين

جاءت الأرجنتين في صدارة ترتيب الدول التي شهدت أعلى المعدلات في ارتفاع تضخم أسعار الغذاء، بنسبة وصلت لـ 183%، هذا العام.

التضخم في الأرجنتين، فيتو
التضخم في الأرجنتين، فيتو

وتوقعت الإحصائية، أن تتراجع هذه النسبة بمعدل تضخم أسعار الغذاء في الأرجنتين بحلول الربع الثاني من 2025، لتصبح 120%.

 

فلسطين ضمن أعلى ارتفاع تضخم أسعار الغذاء

في المركز الثاني جاءت فلسطين، ضمن البلدان التي شهدت أعلى معدل في ارتفاع تضخم أسعار الغذاء، بنسبة وصلت لـ 115% في 2024، وتوقعت الإحصائية، أن تتراجع هذه النسبة بمعدل تضخم أسعار الغذاء في فلسطين بحلول الربع الثاني من 2025، لتصبح 12%. 

 

زيمبابوي تتخطى التوقعات

في المركز الثالث جاءت زيمبابوي، ضمن البلدان التي شهدت أعلى معدل في ارتفاع تضخم أسعار الغذاء، بنسبة وصلت لـ 105% في 2024، وتوقعت الإحصائية، أن تتراجع هذه النسبة بمعدل تضخم أسعار الغذاء في زيمبابوي بحلول الربع الثاني من 2025، لتصبح 32%.

التضخم في إفريقيا، فيتو
التضخم في إفريقيا، فيتو

جنوب السودان تعاني من التضخم

في المركز الرابع جاءت جنوب السودان، بمعدل ارتفاع لتضخم أسعار الغذاء، بنسبة وصلت لـ 96% في 2024، وتوقعت الإحصائية، أن تتراجع هذه النسبة بمعدل تضخم أسعار الغذاء في جنوب السودان بحلول الربع الثاني من 2025، لتصبح 65%.

 

تركيا تتأثر بالتضخم المرتفع

في المركز الخامس جاءت تركيا، بمعدل ارتفاع لتضخم أسعار الغذاء، بنسبة وصلت لـ 45% في 2024، حيث توقعت الإحصائية، أن تتراجع هذه النسبة بمعدل تضخم أسعار الغذاء في تركيا بحلول الربع الثاني من 2025، لتصبح 25%.

 

ملاوي ضمن قائمة التضخم المرتفع

وجاءت ملاوي في الترتيب السادس بالقائمة، بمعدل ارتفاع لتضخم أسعار الغذاء، بنسبة وصلت لـ 44% في 2024، حيث توقعت الإحصائية، أن تتراجع هذه النسبة بمعدل تضخم أسعار الغذاء في ملاوي بحلول الربع الثاني من 2025، لتصبح 30%.

نيجيريا أبرز الدولة التي تعاني من التضخم

كما جاءت نيجيريا في الترتيب السابع بالقائمة، بمعدل ارتفاع لتضخم أسعار الغذاء، بنسبة وصلت لـ 39% في 2024، حيث توقعت الإحصائية، أن تتراجع هذه النسبة بمعدل تضخم أسعار الغذاء في نيجيريا بحلول الربع الثاني من 2025، لتصبح 26%. 

 

هايتي سجلت معدلات تضخم مرتفعة

ثم في الترتيب الثامن بالقائمة، جاءت هايتي، بمعدل ارتفاع لتضخم أسعار الغذاء، بنسبة وصلت لـ 38% في 2024، وتوقعت الإحصائية، أن تتراجع هذه النسبة بمعدل تضخم أسعار الغذاء في هايتي بحلول الربع الثاني من 2025، لتصبح 22%.

 

أنجولا في المركز التاسع

في المركز التاسع بالقائمة، جاءت أنغولا، بمعدل ارتفاع لتضخم أسعار الغذاء، بنسبة وصلت لـ 34% في 2024، حيث توقعت الإحصائية، أن تتراجع هذه النسبة بمعدل تضخم أسعار الغذاء في أنغولا بحلول الربع الثاني من 2025، لتصبح 32%.

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مصر في ختام قائمة أعلى معدلات التضخم

في ختام القائمة في المركز العاشر تأتي مصر، بمعدل ارتفاع لتضخم أسعار الغذاء، بنسبة وصلت لـ 27% في 2024، حيث توقعت الإحصائية، أن تتراجع هذه النسبة بمعدل تضخم أسعار الغذاء في مصر بحلول الربع الثاني من 2025، لتصبح 19%.

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التضخم معدلات التضخم الأرجنتين ارتفاع معدلات التضخم الأمن الغذائي العالمي

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